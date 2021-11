Japonsko zakáže vstup cestujúcim zo zahraničia

Tokio 29. novembra (TASR) – Japonsko opätovne zavedie prísne opatrenia na svojej hranici a zakáže vstup do krajiny všetkým cestujúcim zo zahraničia, a to v súvislosti s novým variantom koronavírusu, ktorý dostal označenie omikron. Rozhodnutie bude v platnosti od utorka, oznámil v pondelok japonský premiér Fumio Kišida.



Správa prišla len niekoľko týždňov po tom, ako vláda v Tokiu zmiernila predpisy týkajúce sa vstupu do Japonska, píše agentúra AFP.



"Od 30. novembra zakážeme vstup (novoprichádzajúcich) cudzincov z celého sveta," povedal Kišida novinárom o rozhodnutí, ktoré zruší opatrenie umožňujúce niektorým obchodným cestujúcim, zahraničným študentom a pracovníkom pricestovať do krajiny.



Počas uplynulého víkendu už Japonsko sprísnilo obmedzenia vstupu pre ľudí prichádzajúcich z Juhoafrickej republiky a ďalších ôsmich krajín. Títo cestujúci musia podstúpiť desaťdňovú izoláciu v zariadeniach, ktoré určí japonská vláda, uviedla agentúra AP.



Kišida v pondelok povedal, že karanténne obmedzenia budú zavedené pre prichádzajúcich z ďalších 14 krajín, kde bol variant omikron zistený. Bližšie detaily však neposkytol.



Japonské hranice boli počas väčšiny pandémie úplne uzavreté pre všetkých návštevníkov zo zahraničia a uvoľnenie vstupu zo začiatku tohto novembra sa stále netýkalo turistov. Krajina zaznamenala celkovo vyše 18.300 úmrtí súvisiacich s koronavírusom, pričom nezavádzala prísne lockdowny. Očkovací program po pomalom začiatku nabral na rýchlosti a v súčasnosti je proti covidu plne zaočkovaných 76,5 percenta japonskej populácie, približuje AFP.