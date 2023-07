Japonsko zasiahli prívalové dažde, úrady evakuovali 360.000 obyvateľov

Tokio 3. júla (TASR) – Na juhozápade ostrova Kjúšu sa po výdatných dažďoch zrútil most, úrady v meste Kumamoto nariadili evakuáciu približne 360.000 obyvateľov, uviedla tlačová agentúra Kyodo, informuje TASR.



Japonská meteorologická služba vydala varovanie pred prívalovými dažďami a búrkami, ktoré majú pokračovať do utorkového poludnia. Obyvateľov vyzvala, aby sa mali na pozore pred povodňami a bahennými zosuvmi.



V mestách Jamato a Mašiki spadlo rekordné množstvo zrážok – v Jamate za hodinu napršalo 82 milimetrov vody, v Mašiki 80 milimetrov.



Nad rozvodnenou riečkou Mifune, tečúcou cez Jamato, sa zrútil 37 metrov dlhý most. Most bol už predtým od rána preventívne uzatvorený. Úrady po páde mosta nehlásili žiadne obete na životoch.