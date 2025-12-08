Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
HROZIA CUNAMI: Japonsko zasiahlo silné zemetrasenie

Na snímke varovanie pred cunami v televízii v Jokohame v pondelok 8. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Hypocentrum zemetrasenia sa podľa JMA nachádzalo v hĺbke 50 kilometrov.

Tokio 8. decembra (TASR) — Sever Japonska postihlo v pondelok zemetrasenie s magnitúdou 7,6. Oznámila to Japonská meteorologická agentúra (JMA) s tým, že jeho epicentrum sa nachádzalo v mori pri pobreží prefektúry Aomori. Agentúra zároveň vydala varovanie pred prívalovými vlnami cunami pre prefektúry Aomori, Iwate a Hokkaidó. TASR o tom informuje s odvolaním sa na televíziu NHK.

Úrady vyzvali obyvateľov v spomínaných prefektúrach, aby sa z pobrežných oblastí okamžite presunuli do vyšších miest a vyhýbali sa brehom a ústiam riek.

Medzičasom zasiahli cunami s výškou približne 40 centimetrov mesto Urakawa v prefektúre Hokkaidó a prístav Mucu Ogawara v prefektúre Aomori. Niekoľko ľudí bolo zranených v hoteli v meste Hačinohe v prefektúre Aomori.

Hypocentrum zemetrasenia sa podľa JMA nachádzalo v hĺbke 50 kilometrov. Obzvlášť ohrozené sú južné pobrežné oblasti ostrova Hokkaidó a severovýchodné časti najväčšieho japonského ostrova Honšú.

Niekoľko minút po prvom zemetrasení bolo v severnom Japonsku a Tokiu cítiť ďalšie silné otrasy.

Spoločnosť Tokyo Electric Power Company (TEPCO) oznámila, že sa vykonávajú bezpečnostné kontroly jadrových elektrární v regióne.

Japonská premiérka Sanae Takaičiová uviedla, že vláda zriadila pracovnú skupinu, ktorá urýchlene posúdi rozsah škôd.
