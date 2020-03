Japonsko zavedie karanténu pre každého, kto príde z Európy

Tokio 17. marca (TASR) - Japonská vláda požiada každého, kto do Japonska príde z Európy, aby sa na 14 dní dal do samoizolácie. Informovala o tom v utorok agentúra Reuters s odvolaním sa na japonskú televíziu Asahi.



Toto opatrenie má spomaliť šírenie nového koronavírusu. Platiť bude bez ohľadu na štátnu príslušnosť prichádzajúceho. Vláda takisto prestane púšťať do Japonska cudzincov, ktorí v uplynulom období navštívili niektoré časti Španielska, Talianska, Švajčiarska a Írska.



Podľa Asahi by vláda mala nariadenie schváliť v stredu. Kedy vstúpi do platnosti jasné nie je.



Ministerstvo zahraničných vecí sa k tejto veci bezprostredne nevyjadrilo.



Japonsko dosiaľ potvrdilo 833 prípadov nákazy vírusom SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje chorobu COVID-19, a 27 úmrtí.