Japonsko zaznamenalo päť prípadov nákazy novou mutáciou koronavírusu

Tokio 25. decembra (TASR) - Japonsko potvrdilo v piatok päť prípadov nákazy novou mutáciou koronavírusu u občanov, ktorí len nedávno pricestovali z Británie. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na japonské ministerstvo zdravotníctva.



Pätica občanov do Japonska pricestovala v rozpätí dní 18. - 21. decembra - ešte predtým, ako Japonsko sprísnilo hraničné kontroly po príchode z Británie, približuje AP. Iba jeden muž - šesťdesiatnik po nákaze pociťoval únavu, ostatní boli bez príznakov ochorenia. Všetci sa hneď po príchode na letisko odobrali do domácej karantény.



Japonská vláda medzičasom zakázala cestujúcim z Británie vstup do krajiny. Výnimku však majú japonskí občania a obyvatelia s povolením na pobyt, približuje britský denník The Guardian.



Britský premiér Boris Johnson minulý týždeň oznámil, že nová mutácia koronavírusu je infekčnejšia o približne 70 percent. Podľa odborníkov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) však zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by spôsobovala ťažší priebeh ochorenia COVID-19 alebo bola odolná voči existujúcim vakcínam. Prípady novej mutácie koronavírusu sa už objavili aj v Juhoafrickej republike.



Od začiatku pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 zaznamenali v Japonsku takmer 215.000 prípadov nákazy a 3004 úmrtí. V porovnaní so situáciou v USA či vo viacerých európskych štátoch sa Japonsku darí držať prudké nárasty prípadov pod kontrolou, v decembri však už zaznamenali aj denný rekord v podobe 3000 nových prípadov nákazy, približuje The Guardian.