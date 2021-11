V Japonsku sa objavil prvý prípad vtáčej chrípky v zimnej sezóne 2021

Tokio 10. novembra (TASR) - Japonsko zaznamenalo prvý výskyt vtáčej chrípky v zimnej sezóne 2021. Na hydinárskej farme na severovýchode krajiny sa potvrdil prípad "vysoko patogénnej vtáčej chrípky", uviedlo v stredu japonské ministerstvo poľnohospodárstva.



Z tohto dôvodu na farme v Jokote v prefektúre Akita usmrtili 143.000 vajconosných sliepok, uviedlo ministerstvo poľnohospodárstva na svojej internetovej stránke. Dodalo, že oblasť až do desiatich kilometrov od farmy bola uzavretá.



Japonsko tiež dočasne zastavilo vývoz kuracieho mäsa a vajec zo všetkých regiónov.



"Vzhľadom na aktuálnu situáciu v Japonsku nepredpokladáme, že by existovala možnosť prenosu vtáčej chrípky na ľudí konzumáciou kuracieho mäsa alebo vajec," uviedlo ministerstvo.



Nárast počtu infikovaných vtáčou chrípkou tento rok v Číne spôsobuje, že epidemiológovia sú opatrní, predovšetkým v situácii, keď sa svet len pomaly spamätáva z pandémie ochorenia COVID-19.



Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WTO) Čína nahlásila 21 nakazených vtáčou chrípkou H5N6, z ktorých šesť zomrelo a viacerí sú vo vážnom stave. Na porovnanie, v minulom roku to bolo len päť.



Výskyty vtáčej chrípky boli v posledných dňoch a týždňoch hlásené aj v Európe, keď v Poľsku zasiahla farmy, na ktorých spolu chovajú takmer 650.000 kusov hydiny.



Japonsko minulú zimu zaznamenalo najhoršiu epidémiu vtáčej chrípky, ktorá zasiahla viac než tretinu prefektúr. Celkovo bolo usmrtených 9,87 milióna kurčiat a sliepok.