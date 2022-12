Zimné počasie v Japonsku si vyžiadalo už 17 obetí

Tokio 26. decembra (TASR) - Už 17 obetí na životoch a vyše 90 ranených si dovedna v Japonsku vyžiadalo nepriaznivé zimné počasie spojené s hustým snežením, ktoré sa vyskytlo na veľkej časti územia krajiny. Oznámila to v pondelok japonská agentúra pre zvládanie požiarov a katastrof, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



V dôsledku príchodu studeného frontu na severe Japonska už od minulého týždňa husto sneží. V mnohých oblastiach na severovýchode krajiny už napadlo trikrát viac snehu, než je pre toto ročné obdobie normálne.



Počas uplynulého sviatočného víkendu napadlo v Japonsku ešte viac snehu a počet obetí do pondelňajšieho rána stúpol na 17 a 93 ranených. Mnoho z obetí utrpelo zranenia alebo zahynulo, keď spadli pri odpratávaní snehu zo striech svojich domov alebo, keď ich zasypal sneh, ktorý sa zošmykol zo strechy.



Miestni predstavitelia v regiónoch, ktoré extrémne zimné počasie zasiahlo, preto vyzvali občanov, aby boli pri odpratávaní snehu opatrní a nerobili to sami.



V dôsledku hustého sneženia boli tiež prerušené dodávky elektrickej energie do domácností na najsevernejšom z Japonských ostrovov - ostrove Hokkaido. V nedeľu ráno tam bolo bez elektrickej energie asi 20.000 domácností, no jej dodávky sa podarilo počas dňa obnoviť.



V dôsledku nepriaznivého počasia uviazli na diaľniciach stovky áut. Na severe Japonska boli tiež zrušené desiatky letov a vlakových spojení, no aj tie sa z veľkej časti už podarilo obnoviť, uviedlo japonské ministerstvo dopravy.



V japonskej prefektúre Niigata, ktorá je známa pestovaním ryže, uviedli niektorí výrobcovia koláčikov moči, podávaných v Japonsku počas novoročných osláv, že v dôsledku problémov s dopravou, ktorú komplikuje počasie, sa im možno nepodarí doručiť tieto koláčiky svojim zákazníkom včas.