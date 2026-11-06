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Japonsko zriadi tím odborníkov pre riešenie kybernetických útokov
Počet hackerských útokov a únikov dát po celom svete prudko stúpol.
Autor TASR
Tokio 6. novembra (TASR) - Japonsko v piatok oznámi zriadenie „tímu pre riešenie kybernetických incidentov“ v reakcii na vlnu hackerských útokov, vyplýva z medializovaných správ. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Premiérka Sanae Takaičiová vyhlásila, že pripraví balík mimoriadnych opatrení po tom, čo desiatky firiem v uplynulých týždňoch nahlásili neoprávnený prístup do svojich systémov a potenciálny únik osobných údajov o klientoch.
Počet hackerských útokov a únikov dát po celom svete prudko stúpol, pričom v centre celosvetovej pozornosti je schopnosť umelej inteligencie nachádzať doteraz neznáme spôsoby, ako sa dostať do chránených počítačových systémov.
Úrad premiérky potvrdil, že jej kabinet v piatok usporiada ministerské zasadnutie venované kyberbezpečnosti.
Súbor opatrení bude zahŕňať vytvorenie tímu pre riešenie kybernetických incidentov zloženého z odborníkov z vládneho aj súkromného sektora, informovali denník Jomiuri Šimbun, agentúra Džidži a ďalšie médiá.
Vláda v priebehu tohto fiškálneho roka zriadi sekretariát, ktorý bude koordinovať nasadenie spomínaného tímu v prípadoch, keď bude potreba podpory obzvlášť naliehavá, uvádzajú správy.
Ako informovala agentúra Džidži, tento mesiac bude nasadený aj „Top Gun Talent Team“, elitný tím špecialistov, ktorí budú simulovať útoky s cieľom posilniť bezpečnosť.
Tieto opatrenia budú „prvým krokom na ceste k spoločnosti, ktorá spĺňa najvyššie svetové štandardy kybernetickej odolnosti“, povedal vo štvrtok novinárom hovorca vlády Minoru Kihara.
Premiérka Sanae Takaičiová vyhlásila, že pripraví balík mimoriadnych opatrení po tom, čo desiatky firiem v uplynulých týždňoch nahlásili neoprávnený prístup do svojich systémov a potenciálny únik osobných údajov o klientoch.
Počet hackerských útokov a únikov dát po celom svete prudko stúpol, pričom v centre celosvetovej pozornosti je schopnosť umelej inteligencie nachádzať doteraz neznáme spôsoby, ako sa dostať do chránených počítačových systémov.
Úrad premiérky potvrdil, že jej kabinet v piatok usporiada ministerské zasadnutie venované kyberbezpečnosti.
Súbor opatrení bude zahŕňať vytvorenie tímu pre riešenie kybernetických incidentov zloženého z odborníkov z vládneho aj súkromného sektora, informovali denník Jomiuri Šimbun, agentúra Džidži a ďalšie médiá.
Vláda v priebehu tohto fiškálneho roka zriadi sekretariát, ktorý bude koordinovať nasadenie spomínaného tímu v prípadoch, keď bude potreba podpory obzvlášť naliehavá, uvádzajú správy.
Ako informovala agentúra Džidži, tento mesiac bude nasadený aj „Top Gun Talent Team“, elitný tím špecialistov, ktorí budú simulovať útoky s cieľom posilniť bezpečnosť.
Tieto opatrenia budú „prvým krokom na ceste k spoločnosti, ktorá spĺňa najvyššie svetové štandardy kybernetickej odolnosti“, povedal vo štvrtok novinárom hovorca vlády Minoru Kihara.