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Japonsko zriadilo novú spravodajskú službu
Spravodajská služba vznikla posilnením existujúceho orgánu na základe zákona prijatého v máji.
Autor TASR
Tokio 31. júla (TASR) - V Japonsku sa v piatok konalo prvé zasadnutie novej Národnej spravodajskej služby, ktorej cieľom je centralizovať zhromažďovanie informácií. Podlieha novozriadenej Národnej spravodajskej rade, na čele ktorej stojí premiérka Sanae Takaičová. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Spravodajská služba vznikla posilnením existujúceho orgánu na základe zákona prijatého v máji. Bude slúžiť ako ústredie pre zhromažďovanie a analýzu informácií, ktoré sa týkajú bezpečnosti a verejného poriadku, získaných od rôznych inštitúcií, ako sú polícia či ministerstvo obrany. Tento krok bol podľa odborníkov veľmi potrebný na zefektívnenie dosiaľ nesúrodého japonského spravodajského aparátu.
Japonskí predstavitelia dlhodobo tvrdili, že krajina musí posilniť svoje spravodajské kapacity, aby mohla bojovať proti zahraničným špiónom, predchádzať terorizmu a chrániť citlivé technológie.
Niekdajší premiér Jasuhiro Nakasone svojho času v roku 1983 označil Japonsko za „raj pre špiónov“. Sčasti je to pre obmedzenia, ktoré voči nemu zaviedli víťazné mocnosti po druhej svetovej vojne a ktoré udržujú jeho spravodajské služby v oslabenej pozícii. Krajina nemá ani vlastnú zahraničnú rozviedku.
Denník The New York Times (NYT) nedávno informoval, že Rusko premenilo Japonsko na hniezdo špiónov a kľúčový zdroj komponentov zbraní. Podľa odhadov ukrajinskej vlády 90 percent ruských rakiet a dronov obsahuje súčiastky z Japonska. Tamojšia vláda po článku NYT uznala potrebu účinnejšie bojovať proti zahraničným spravodajským službám na svojom území.
Kritici premiérky Takaičovej podľa AFP vyjadrili obavy, že posilnený spravodajský aparát by mohol priviesť vládu k prekročeniu jej právomocí a k porušovaniu osobných slobôd a súkromia.
Spravodajská služba vznikla posilnením existujúceho orgánu na základe zákona prijatého v máji. Bude slúžiť ako ústredie pre zhromažďovanie a analýzu informácií, ktoré sa týkajú bezpečnosti a verejného poriadku, získaných od rôznych inštitúcií, ako sú polícia či ministerstvo obrany. Tento krok bol podľa odborníkov veľmi potrebný na zefektívnenie dosiaľ nesúrodého japonského spravodajského aparátu.
Japonskí predstavitelia dlhodobo tvrdili, že krajina musí posilniť svoje spravodajské kapacity, aby mohla bojovať proti zahraničným špiónom, predchádzať terorizmu a chrániť citlivé technológie.
Niekdajší premiér Jasuhiro Nakasone svojho času v roku 1983 označil Japonsko za „raj pre špiónov“. Sčasti je to pre obmedzenia, ktoré voči nemu zaviedli víťazné mocnosti po druhej svetovej vojne a ktoré udržujú jeho spravodajské služby v oslabenej pozícii. Krajina nemá ani vlastnú zahraničnú rozviedku.
Denník The New York Times (NYT) nedávno informoval, že Rusko premenilo Japonsko na hniezdo špiónov a kľúčový zdroj komponentov zbraní. Podľa odhadov ukrajinskej vlády 90 percent ruských rakiet a dronov obsahuje súčiastky z Japonska. Tamojšia vláda po článku NYT uznala potrebu účinnejšie bojovať proti zahraničným spravodajským službám na svojom území.
Kritici premiérky Takaičovej podľa AFP vyjadrili obavy, že posilnený spravodajský aparát by mohol priviesť vládu k prekročeniu jej právomocí a k porušovaniu osobných slobôd a súkromia.