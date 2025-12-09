< sekcia Zahraničie
Japonsko zrušilo výstrahu pred cunami po zemetrasení s magnitúdou 7,5
Autor TASR
Tokio 9. decembra (TASR) - Japonské úrady zrušili v utorok varovanie pred prívalovými vlnami cunami, ktoré vydali po silnom zemetrasení s magnitúdou 7,5 na severovýchode krajiny. Zranenia pri ňom utrpelo najmenej 30 ľudí a ďalších približne 90.000 muselo opustiť svoje domovy, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
K zemetraseniu došlo v pondelok o 23.15 h miestneho času (15.15 h SEČ) a Japonská meteorologická agentúra (JMA) uviedla, že severovýchodné pobrežie krajiny môže zasiahnuť cunami s vlnami dosahujúcimi výšku tri metre. Pre prefektúru Hokkaido, Aomori a Iwate preto platili výstrahy, pričom v niektorých prístavoch zaznamenali vlny vysoké 20 až 70 centimetrov.
JMA znížila v utorok v skorých ranných hodinách varovania na upozornenia a neskôr všetky zrušila. Doposiaľ neboli hlásené žiadne väčšie škody. Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo 80 kilometrov od pobrežia prefektúry Aomori v hĺbke 54 kilometrov.
„Zatiaľ som dostala správy o 30 zranených osobách a jednom požiari,“ povedala novinárom japonská premiérka Sanae Takaičiová.
Po otrasoch vydala JMA varovanie pre širokú oblasť od najsevernejšieho ostrova Hokkaido až po prefektúru Čiba východne od Tokia. Vyzvala v ňom obyvateľov na pohotovosť pre riziko ďalšieho silného zemetrasenia v priebehu týždňa.
Tisíce domácností zostali bez elektrickej energie bezprostredne po zemetrasení, ale dodávky sa podarilo obnoviť v utorok ráno. Japonsko patrí ku krajinám najnáchylnejším na zemetrasenia, pričom otrasy sa tam vyskytujú najmenej každých päť minút.
