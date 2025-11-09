Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Japonsko zrušilo výstrahu pred prívalovou vlnou cunami

Na snímke z videozáznamu ľudia mávajú vlajkami s varovaním pred cunami bezprostredne po silnom zemetrasení neďaleko ruského polostrova Kamčatka v meste Širahama na západe Japonska v stredu 30. júla 2025. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Tokio 9. novembra (TASR) - Japonsko v nedeľu zrušilo varovanie pred prívalovou vlnou cunami krátko po 20.00 h miestneho času (12.00 h SEČ), ktoré vydalo len pár hodín predtým v dôsledku nedeľného zemetrasenia s magnitúdou 6,9. TASR o tom informuje podľa denníka The Japan Times.

Zemetrasenie zasiahlo pobrežie prefektúry Iwate okolo 17.03 h miestneho času (9.03 SEČ). Pôvodné správy hovorili o zemetrasení s magnitúdou 6,7.

Podľa The Japan Times vyvolalo v niektorých oblastiach prefektúry Iwate vlny cunami s výškou 20 centimetrov a vo viacerých obciach nariadili japonské orgány evakuácie.

Prefektúru Iwate a susednú prefektúru Mijagi zasiahlo ešte 11 ďalších otrasov, vrátane zemetrasenia s magnitúdou 6,3. Žiadne škody ani zranenia však bezprostredne hlásené neboli.

Japonská premiérka Sanae Takaičiová v príspevku na platforme X vyzvala ľudí, aby sa vzdialili od pobrežia a boli v pohotovosti pre prípadné následné otrasy a vlny cunami, ktoré by mohli zasiahnuť túto oblasť.

Predstaviteľ Japonského meteorologického úradu (JMA) na tlačovej konferencii uviedol, že v najbližších dňoch môžu nastať zemetrasenia podobnej alebo dokonca väčšej intenzity.
