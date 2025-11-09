< sekcia Zahraničie
Japonsko zrušilo výstrahu pred prívalovou vlnou cunami
Prefektúru Iwate a susednú prefektúru Mijagi zasiahlo ešte 11 ďalších otrasov, vrátane zemetrasenia s magnitúdou 6,3. Žiadne škody ani zranenia však bezprostredne hlásené neboli.
Autor TASR
Tokio 9. novembra (TASR) - Japonsko v nedeľu zrušilo varovanie pred prívalovou vlnou cunami krátko po 20.00 h miestneho času (12.00 h SEČ), ktoré vydalo len pár hodín predtým v dôsledku nedeľného zemetrasenia s magnitúdou 6,9. TASR o tom informuje podľa denníka The Japan Times.
Zemetrasenie zasiahlo pobrežie prefektúry Iwate okolo 17.03 h miestneho času (9.03 SEČ). Pôvodné správy hovorili o zemetrasení s magnitúdou 6,7.
Podľa The Japan Times vyvolalo v niektorých oblastiach prefektúry Iwate vlny cunami s výškou 20 centimetrov a vo viacerých obciach nariadili japonské orgány evakuácie.
Japonská premiérka Sanae Takaičiová v príspevku na platforme X vyzvala ľudí, aby sa vzdialili od pobrežia a boli v pohotovosti pre prípadné následné otrasy a vlny cunami, ktoré by mohli zasiahnuť túto oblasť.
Predstaviteľ Japonského meteorologického úradu (JMA) na tlačovej konferencii uviedol, že v najbližších dňoch môžu nastať zemetrasenia podobnej alebo dokonca väčšej intenzity.
