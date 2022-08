Japonsko zvažuje zmierniť cestovné obmedzenia po pandémii koronavírusu

Tokio 23. augusta (TASR) - Japonsko možno čoskoro zruší povinnosť predkladať negatívny test na COVID-19 pri vstupe na svoje územie a zvýši počet ľudí, ktorí môžu pricestovať do tejto ázijskej krajiny v priebehu jedného dňa. Informovala o tom v utorok agentúra Reuters s odvolaním sa na japonské médiá.



Japonsko sa počas pandémie koronavírusu zaradilo medzi krajiny s najprísnejšími pohraničnými kontrolami. Od cestujúcich okrem iných povinností stále vyžaduje negatívny test vykonaný 72 hodín pred príchodom do krajiny.



Podľa denníka Nikkei japonská vláda možno čoskoro zruší túto povinnosť pre zaočkovaných cestujúcich, pričom zmena vstúpi do platnosti o niekoľko týždňov. Denný limit pre príchod cudzincov do krajiny by sa mal od septembra zvýšiť zo súčasných 20.000 na 50.000, informovala televízia Fuji News Network.



Generálny tajomník japonskej vlády Hirokazu Macuno tieto správy odmietol komentovať s tým, že akéhokoľvek uvoľňovanie cestovných obmedzení bude závisieť od situácie súvisiacej s covidom v Japonsku aj zahraničí.



Japonský premiér Fumio Kišida, ktorý sa zotavuje v domácom prostredí z ochorenia COVID-19 po nedeľňajšom pozitívnom výsledku testu, v máji vyhlásil, že opatrenia na hraniciach zosúladí s ostatnými krajinami skupiny G7.



Japonsko sa v júni opäť otvorilo turistom po dvojročnej prestávke, avšak návštevníci zo zahraničia musia získať víza a byť súčasťou väčšej skupiny.