Japonsko zvažuje zvýšiť vek spôsobilosti na pohlavný styk na 16 rokov

Tokio 17. februára (TASR) - Japonské ministerstvo spravodlivosti v piatok navrhlo zvýšenie legálneho veku spôsobilosti na pohlavný styk z 13 na 16 rokov. Ten je totiž v tejto ázijskej krajine jedným z najnižších na svete. TASR informuje na základe správy prevzatej z agentúry AFP.



Podľa súčasných japonských zákonov sú deti vo veku najmenej 13 rokov schopné dať súhlas na sexuálne aktivity, čo znamená že sex s nimi sa nepovažuje za znásilnenie.



Táto veková hranica – najnižšia spomedzi krajín G7 – sa v Japonsku nezmenila od roku 1907. AFP približuje, že v Británii a Južnej Kórei je to 16 rokov, vo Francúzsku 15 a v Nemecku a Číne 14 rokov.



Výnimka z uvedeného návrhu by platila pre páry, medzi ktorými je vekový rozdiel nie viac mnež päť rokov v prípade, že obaja majú nad 13 rokov.



Čo sa týka zvyšovania veku súhlasu na 18 rokov v mnohých častiach Japonska, sa za efektívne v praxi považujú regionálne nariadenia, ktoré zakazujú "oplzlé" činy s maloletými. Tie však uvaľujú výrazne miernejšie tresty než obvinenia zo znásilnenia a sex s deťmi označujú len za "neetické" správanie, pričom úplne ignorujú jeho vynútenú povahu, uviedla pre AFP Kazuna Kanadžiri, aktivistka bojujúca proti pornografii a pohlavnémuvykorisťovaniu.



Takéto zákony podľa nej páchateľom sexuálneho násilia umožňujú vinu presúvať na svoje obete a tvrdiť, že sex iniciovali práve deti.



Pripravené návrhy sú súčasťou rozsiahlych reforiem týkajúcich sa legislatívy súvisiacej so sexuálnymi trestnými činmi. Balík zmien má tiež za cieľ kriminalizovať voyeurizmus a vyjasniť podmienky stíhanie páchateľov znásilnenia.



Predložené boli po sérii oslobodzujúcich rozsudkov za znásilnenia z roku 2019, ktoré vyvolali v Japonsku pobúrenie a hromadné protesty. Majú sa stať základom pre pozmeňujúce návrhy, ktoré by mohol parlament schváliť tento rok.