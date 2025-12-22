< sekcia Zahraničie
Japonskoá raketa H3 nedokázala vypustiť satelit na obežnú dráhu Zeme
Autor TASR
Tokio 22. decembra (TASR) - Japonská raketa H3 v pondelok kvôli poruche motora nedokázala vypustiť geolokačný satelit na obežnú dráhu Zeme, uviedla japonská vesmírna agentúra (JAXA). Raketa úspešne odštartovala o 10.51 h (02.51 SEČ) z vesmírneho strediska Tanegašima v južnom Japonsku. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
JAXA uviedla, že H3 nedokázala vypustiť na obežnú dráhu šiesty satelit systému QZSS (Mičibiki) s celkovo siedmimi jednotkami a preveruje príčiny problému. Približne 40 minút po štarte rakety oznámila, že motor druhého stupňa, ktorý začne pracovať po oddelení prvého stupňa rakety, sa zastavil skôr, ako sa očakávalo. Pôvodný termín štartu sa pre technické poruchy dvakrát odložil.
Japonský geolokačný systém QZSS je navrhnutý ako doplnok k systému GPS, aby poskytoval lepšie údaje a spotrebiteľské služby, ako sú súčasné navigačné systémy pre autá a mapy pre smartfóny, uvádza JAXA.
Systém bude tiež ponúkať kľúčové informačné služby špecifické pre danú polohu, ako sú príkazy na evakuáciu počas varovaní pred cunami alebo silnými dažďami, uvádza vláda. Štart siedmeho satelitu je naplánovaný na 1. februára.
