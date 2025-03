Japonsko:Potenciálne obrovské zemetrasenie by mohlo zabiť 300.000 ľudí

Tokio 31. marca (TASR) - Japonská ekonomika by mohla prísť o 1,81 bilióna dolárov, pokiaľ by došlo k dlho očakávanému „obrovskému zemetraseniu“ na tichomorskom pobreží krajiny. Otrasy by podľa odhadov mohli vyvolať ničivú vlnu cunami, zapríčiniť zrútenie stoviek budov a pripraviť o život približne 300.000 ľudí, uvádza pondelková správa japonskej vlády. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



Očakávané hospodárske škody predstavujú takmer polovicu z celkového hrubého domáceho produktu (HDP) Japonska, pričom predchádzajúce odhady rátali so škodou 1,42 biliónov dolárov. Podľa správy sa suma zvýšila v dôsledku inflácie a aktualizovaných údajov o teréne a pôde, pričom došlo k rozšíreniu zoznamu predpokladaných záplavových oblastí.



Japonsko je jednou z krajín s najväčším rizikom zemetrasení na svete. Podľa vlády existuje približne 80-percentná pravdepodobnosť vzniku zemetrasenia s magnitúdou 8 až 9 na zlome Nankai. Najhorší scenár ráta so zemetrasením s magnitúdou 9 v tejto oblasti, čo by si vyžadovalo evakuáciu približne 12,3 milióna ľudí - približne desať percent celkovej populácie krajiny. Zo správy tiež vyplýva, že ak by k zemetraseniu došlo v zime neskoro v noci, mohlo by v dôsledku cunami a zrúteniu budov zomrieť 298.000 ľudí.



Zlom sa nachádza pri juhozápadnom tichomorskom pobreží Japonska a tiahne sa približne v dĺžke 900 kilometrov v mieste, kde sa filipínska tektonická doska stretáva s eurázijskou. Hromadiace sa napätie medzi nimi by mohlo vyústiť do obrovského zemetrasenia približne raz za 100 až 150 rokov, píše Reuters.



Vlani po zemetrasení s magnitúdou 7,1 vydalo Japonsko vôbec prvé upozornenie na vyššiu pravdepodobnosť vzniku „obrovského zemetrasenia“ s magnitúdou 9 na okraji zlomu.



Zemetrasenie s magnitúdou 9 v roku 2011 vyvolalo ničivé cunami a trojnásobné roztavenie reaktorov v jadrovej elektrárni na severovýchode Japonska. Zahynulo pri tom viac ako 15.000 ľudí.