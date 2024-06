Japonský cisár a cisárovná absolvujú oficiálnu návštevu Británie

Londýn 4. júna (TASR) - Japonský cisár Naruhito a cisárovná Masako absolvujú v dňoch 25. až 27. júna oficiálnu štátnu návštevu Spojeného kráľovstva, kde budú hosťami kráľa Karola III. Potvrdil to v utorok Buckinghamský palác, píše TASR podľa agentúry AFP.



Japonský cisár s manželkou by mali do Británie pricestovať už 22. júna, prvé tri dni sa však budú venovať súkromným záležitostiam a až následne začnú oficiálnu štátnu návštevu, píše AFP.



Ide o prvú japonskú štátnu návštevu v Británii po viac než 20 rokoch, pripomína AFP. Hirohito sa stretne s kráľom Karolom III., jeho manželkou kráľovnou Kamilou, Karolovým starším synom princom Williamom a ďalšími členmi kráľovskej rodiny.



Hlavy štátov, ktoré sú v Spojenom kráľovstve na takejto návšteve, zvyčajne absolvujú aj stretnutie s britským premiérom a lídrom opozície, prípadne vystúpia s prejavom v parlamente. V Británii sa však 4. júla konajú parlamentné voľby a program návštevy bol preto "mierne upravený", uviedol hovorca Buckinghamského paláca. Parlament bol minulý štvrtok oficiálne rozpustený.