Japonský cisár Naruhito uskutočnil posledný rituál intronizácie

Tokio 15. novembra (TASR) - Japonský cisár Naruhito uskutočnil v noci zo štvrtka na piatok tzv. daidžósai - posledný z rituálov intronizácie. Ide o mystickú, nočnú, šintoistickú ceremóniu, ktorá je v prevažne sekulárnej japonskej spoločnosti vnímaná kontroverzne, píše agentúra DPA.



Počas tohto rituálu ďakuje nový cisár bohyni Slnka Amaterasu za úrodu ryže. Deje sa tak v chráme, ktorý je špeciálne pre túto príležitosť postavený v cisárskom paláci v Tokiu, pričom po ukončení ceremónie má byť zbúraný.



Rituál sa skončil krátko pred východom slnka. Podľa tradície zostal cisár po jeho vykonaní sám, duchovne spojený s bohyňou. Naruhito (59) sa tak definitívne zaradil do dlhého radu japonských cisárov.



Občania Japonska nemajú informácie o tom, čo sa počas daidžósai v skutočnosti deje, pričom cisár sa to dozvedá od svojho predchodcu. Kritici sa v tejto súvislosti sťažujú na to, že náboženská ceremónia je financovaná z verejných zdrojov, hoci na základe japonskej povojnovej ústavy platí v krajine prísna odluka náboženstva od štátu.



Naruhito sa ujal vlády 1. mája po tom, ako dva dni predtým plánovane abdikoval jeho otec, bývalý cisár Akihito. Išlo o prvý prípad abdikácie japonského monarchu za uplynulých 200 rokov.



Rod japonských cisárov je najdlhšie vládnucou dynastiou na svete. Za jej zakladateľa je považovaný legendárny cisár Džimmu, ktorý podľa tradície nastúpil na trón v roku 660 pred n. l. Na základe historických údajov je dokázané, že súčasná japonská dynastia vládne v krajine vychádzajúceho slnka najmenej 1500 rokov.