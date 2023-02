Japonský cisár Naruhito vyjadril ľútosť nad ľuďmi trpiacimi vo vojne

Tokio 23. februára (TASR) - Japonský cisár Naruhito pri príležitosti svojich 63. narodenín vyjadril vo štvrtok hlboký zármutok nad utrpením ľudí v konfliktoch na celom svete, pričom zdôraznil význam dialógu a spolupráce. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AP.



Naruhito však vo svojich starostlivo ladených poznámkach krátko pred výročím začiatku invázie Ruska na Ukrajinu nemenoval žiadne konkrétne krajiny.



Povedal, že mnoho ľudí postihnutých vojnou a konfliktami bolo zabitých, zranených a donútených k bezdomovectvu, smútku a strachu, zatiaľ čo iní trpia útlakom, chudobou a predsudkami. "Cítim hlboký smútok nad ťažkou realitou, ktorej svet čelí," povedal Naruhito na tlačovej konferencii v cisárskom paláci.



"Mám silný pocit, že je dôležité, aby žiadna krajina nemyslela len na seba, ale aby sa zapojila do dialógu s cieľom prekonať rozdiely a spolupracovať pri riešení problémov. Len tak sa dá dosiahnuť, aby všetci ľudia žili v mieri, bez smútku a bolesti," povedal Naruhito.



"Som naozaj veľmi rád, že môžem prvýkrát ako cisár takto osláviť svoje narodeniny so všetkými," povedal v krátkom príhovore z balkóna paláca. Naruhito usadol na trón v októbri 2019; nasledujúce narodeninové oslavy zmarila covidová pandémia.



Naruhita na ceremónii sprevádzala cisárovná Masako (59) a ich 23-ročná dcéra, princezná Aiko, ako aj Naruhitov mladší brat, korunný princ Akišino so svojou rodinou.