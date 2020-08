Japonský cisár zrušil pre pandémiu tradičnú letnú dovolenku

Tokio 18. augusta (TASR) – Japonský cisár Naruhito sa aj so svojou rodinou rozhodol zostať pre pandémiu nového koronavírusu počas leta v Tokiu a zrušil tohoročnú dovolenku, ktorú tradične trávi vo svojich letných sídlach v prefektúrach Točigi a Šizuoka.



Cisárska rodina v utorok informovala, že do týchto prefektúr nevycestuje, aby sa vyhla davom zvedavých okoloidúcich, ktorí by sa zhromažďovali v okolí jej sídel v snahe spozorovať niektorého z jej členov a potenciálne by tak mohli roznášať vírus.



Guvernérka Tokia Juriko Koikeová nedávno vyzvala občanov hlavného mesta, aby sa pre narastajúci počet infikovaných vyhýbali cestám do iných prefektúr. V utorok z japonskej metropoly hlásili 207 nových prípadov nákazy.



Japonsko v súvislosti s koronavírusom nepristúpilo k takými prísnym opatreniam ako iné krajiny a vôbec nezaviedlo ani tzv. lock-down.



Od apríla platili v tejto ázijskej krajine len obmedzenia pohybu na dobrovoľnej báze, ako napríklad odporúčania rozstupov medzi ľuďmi. Postupne sa však aj tieto obmedzenia uvoľnili.



Japonská vláda bola kritizovaná za neadekvátne opatrenia, ktoré boli vnímané ako riskovanie ľudskými životmi na úkor hospodárskeho rastu.



Občanov napríklad povzbudzovala, aby cestovali v rámci svojej krajiny, pričom im v tejto súvislosti ponúkala aj rôzne zľavy. Vedenie Tokia takéto cestovanie neodporúčalo.



Mnohí teraz kroky vlády v tomto smere považujú za unáhlené, pričom agentúra DPA pripomína, že k nárastu infikovaných nedochádza len v Tokiu, ale aj v iných častiach krajiny.