Japonský cisársky pár začal oficiálnu návštevu Británie

Londýn 22. júna (TASR) - Japonský cisár Naruhito a cisárovná Masako v sobotu začali oficiálnu návštevu Británie. Počas nej zavítajú do Oxfordskej univerzity, kde obaja študovali a zúčastnia sa aj na štátnom bankete za účasti kráľa Karola III. Formálne stretnutie s premiérom Rishim Sunakom na programe nie je, informuje agentúra Reuters.



Návšteva Spojené kráľovstva sa mala pôvodne uskutočniť už v roku 2020, keď bola na britskom tróne kráľovná Alžbeta II. Z dôvodu pandémie COVID-19 ju však presunuli. Prvá spoločná zahraničná cesta japonského cisárskeho páru po Naruhitovom nástupe na trón viedla na Alžbetin pohreb v roku 2022.



Oficiálnym dôvodom štátnej návštevy je oslava dlhodobých vzťahov medzi kráľovskou a cisárskou rodinou a demonštrácia priateľstva medzi ich krajinami. Formálny program však začína až od utorka - princ William vtedy zvíta japonského cisára, následne sa v sprievode presunú do Buckinghamského paláca, kde sa bude konať banket.



Naruhito navštívi aj Kaplnku svätého Juraja na kráľovskom hrade Windsor, kde položí veniec k hrobu kráľovnej Alžbety.



Pred návštevou Británie 64-ročný Naruhito hovoril o láskavosti, ktorú mu britská kráľovská rodina preukázala, keď začiatkom 80. rokov minulého storočia prišiel do krajiny študovať. Spomenul aj stretnutie s niekdajšou kráľovnou, ktorá ho pozvala na čaj do Buckinghamského paláca.



Japonský cisár je podľa svojich slov vďačný za to, že ho príjme kráľ Karol, ktorému tento rok diagnostikovali onkologické ochorenie. Takisto zaslal pozdravy britskej princeznej Catherine, ktorá sa tiež lieči na rakovinu.



"Chápem, že obaja prežívajú ťažké obdobie, ale modlím sa, aby ich liečba prebehla bez problémov a aby sa rýchlo zotavili," uviedol Naruhito.