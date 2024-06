Japonský developer zbúra novú budovu, ktorá bránila výhľadu na Fudži

Tokio 12. júna (TASR) - Japonský developer v utorok oznámil, že sa rozhodol zbúrať takmer dokončenú 10-poschodovú bytovku v Tokiu. Vyhovel tak protestom obyvateľov, že stavba bráni vo výhľade na ikonickú horu Fudži. TASR sa odvoláva na agentúru AFP.



Spoločnosť Sekisui House vo uviedla, že sa "dobrovoľne rozhodla projekt ukončiť". "Nedá sa poprieť, že súčasná situácia má obrovský vplyv na krajinu. Rozhodli sme sa uprednostniť výhľad z ulice," uviedol developer vo vyhlásení, pričom noví majitelia sa mali do bytov nasťahovať už budúci mesiac. Budovu postavili v štvrti Kunitachi na západe Tokia, ktorá je atraktívna pre typické výhľady na najvyššiu horu Japonska (3776 metrov nad morom).



Nová budova na konci ulice známej ako Fujimi (Výhľad na Fudži) však tento efekt kazí, pretože zakrýva polovicu majestátnej aktívnej sopky. Developerská spoločnosť uviedla, že pri procese výstavby nebolo nič nezákonné. "Nevenovali sme však dostatočnú pozornosť vplyvu na okolité prostredie," spresnil Sekisui House vo vyhlásení.



Oznámenie o zbúraní bytového komplexu bolo pre niektorých obyvateľov vítanou správou. "Nechceli sme stratiť príťažlivosť nášho mesta, kde máte za slnečného dňa jasný výhľad na horu Fudži," povedal jeden z miestnych pre televíziu TBS.



Japonské úrady v máji osadili veľkú čiernu bariéru neďaleko letoviska Fudžikawagučika, ktorá bráni vo výhľade na horu. Na takýto krok ich podnietili davy nevychovaných zahraničných turistov.



Podobný postup prijalo aj Kjóto, kde tento rok zakázali turistom pre ich nevhodné správanie vstup do bočných uličiek štvrte, v ktorej žijú gejše. AFP pripomína, že do Japonska ročne prichádza obrovský počet turistov, pričom v marci prvýkrát toto číslo presiahlo tri milióny za jediný mesiac.