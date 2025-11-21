< sekcia Zahraničie
Japonský guvernér schváli spustenie najväčšej jadrovej elektrárne
Autor TASR
Tokio 21. novembra (TASR) - Japonský guvernér prefektúry Niigata v piatok oznámil, že povolí čiastočné opätovné spustenie najväčšej jadrovej elektrárne na svete Kašiwazaki-Kariwa. Podľa agentúry AFP ide o kľúčový krok v procese jej návratu do prevádzky po katastrofe vo Fukušime v roku 2011, píše TASR.
Guvernér Niigaty Hidejo Hanazumi na tlačovej konferencii oznámil, že by schválil obnovenie prevádzky, ktoré však ešte bude potrebovať konečné povolenie od národného jadrového regulátora. Agentúra Reuters konštatuje, že Hanazumiho povolenie odstráni poslednú veľkú prekážku pre spoločnosť Tokyo Electric Power Company (TEPCO), ktorá tak bude môcť pokračovať v plánoch na opätovné spustenie jedného alebo dvoch reaktorov tejto elektrárne.
Elektráreň Kašiwazaki-Kariwa odstavili po tom, čo zemetrasenie sprevádzané vlnami cunami v marci 2011 spôsobilo závažné poškodenie jadrovej elektrárne Fukušima I. Japonsko podľa Reuters po tejto katastrofe odstavilo všetkých 54 jadrových reaktorov.
Japonsko ako krajina chudobná na prírodné zdroje chce v súčasnosti oživiť jadrovú energiu a znížiť svoju závislosť od dovážaných fosílnych palív. Po zavedení prísnych bezpečnostných noriem dosiaľ obnovilo prevádzku 14 reaktorov, prevažne v južných a západných oblastiach.
Kašiwazaki-Kariwa bude prvou elektrárňou prevádzkovanou spoločnosťou TEPCO, ktorá po konečnom schválení opätovne spustí svoju prevádzku. Spoločnosť TEPCO prevádzkovala aj elektráreň Fukušima.
