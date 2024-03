Japonský lunárny modul SLIM je opäť v spánkovom režime

Tokio 2. marca (TASR) - Japonský pristávací modul SLIM, ktorý na Mesiaci prekvapujúco prežil mrazivú dvojtýždňovú lunárnu noc, bol opäť uvedený do tzv. spánkového režimu. V piatok o tom na sieti X informovala Japonská agentúra pre výskum vesmíru (JAXA), ktorá spolu s týmto statusom zverejnila aj snímku skalnatého mesačného povrchu zachyteného sondou v tento deň. JAXA avizovala, že koncom marca sa SLIM pokúsi "oživiť" znova.



"Aj keď sa pravdepodobnosť zlyhania v dôsledku náročných teplotných cyklov zvýši, pokúsime sa o prevádzku SLIM znova, keď sa koncom marca vráti slnečné svetlo,“ uviedla JAXA podľa správy agentúry AFP.



Modul SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) pristál na Mesiaci 19. januára. Po sérii nedávnych neúspechov to bolo pre japonský vesmírny program veľké víťazstvo. Japonsko sa vďaka nemu stalo len piatym štátom sveta, ktorému sa podarilo dosiahnuť "mäkké pristátie" na Mesiaci - po Spojených štátoch, Sovietskom zväze, Číne a Indii.



Po pristátí však nastali problémy s napájaním modulu cez solárne články.



Po zmene uhla Slnka sa podarilo obnoviť prevádzku modulu a ten následne uskutočnil prvé vedecké pozorovania pomocou svojej viacpásmovej spektroskopickej kamery.



SLIM má v rámci svojej misie na Mesiaci potvrdiť prítomnosť vody, ktorá by sa mohla v budúcnosti stať kľúčom k vybudovaniu základní.



Povrch Mesiaca síce pripomína kamenistú púšť, ale na póloch, kde je terén členitý a preniká tam málo slnečného svetla, by sa podľa vedcov mohla nachádzať voda v tuhom skupenstve.



Údaje zhromaždené modulom SLIm budú neskôr použité v rámci americkej misie Artemis 3. Jej cieľom je po viac než 50 rokoch vyslať ľudí na Mesiac. Jej štart nedávno odložili na september 2026.