Japonský miliardár po návrate z ISS vyzval elity,aby navštívili vesmír

Moskva 22. decembra (TASR) - Japonský miliardár Jusaku Maezawa, ktorý sa v pondelok vrátil z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS), vyzval v stredu svetové elity, aby navštívili vesmír. Informovala o tom agentúra AFP.



"Chcel by som, aby čo najviac ľudí – a čo najviac ľudí s mocou a vplyvom – navštívilo vesmír. Uvidia Zem inak a budú s ňou zaobchádzať úplne inak," povedal Maezawa na tlačovej konferencii.



Maezawa (46) uviedol, že 12 dní na ISS nestačí, pretože adaptácia na prostredie si vyžaduje určitý čas. "Ideálna dĺžka pre tento druh letu by bola 20 dní. Myslím si, že 30 dní by bolo pre mňa priveľa," dodal.



Podľa AFP je ďalším snom tohto miliardára vziať v roku 2023 so sebou osem ľudí na misiu okolo Mesiaca, ktorú prevádzkuje súkromná spoločnosť SpaceX miliardára Elona Muska.



Miliardár Jusaku Maezawa a jeho asistent, filmový producent Jozo Hirano boli prvými vesmírnymi turistami samoplatcami na ISS od roku 2009. Cenu tejto vesmírnej cesty nezverejnili.



Dvojica Japoncov odštartovala k stanici na obežnej dráhe Zeme 8. decembra z kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane spolu s ruským kozmonautom Alexandrom Misurkinom, s ktorým sa aj tento pondelok vrátila.



Maezawa, podnikateľ v oblasti módy, dokumentoval každodenný život na ISS pre svoj populárny kanál na platforme YouTube. Fanúšikom napríklad vysvetľoval, ako sa vo vesmíre čistia zuby, ako sa chodí na záchod či ako piť čaj a spať v bezváhovom stave. O svojom pobyte na vesmírnej stanici chce neskôr zverejniť aj filmový dokument.