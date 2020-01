Japonský miliardár si hľadá partnerku na cestu okolo Mesiaca

Tokio 13. januára (TASR) - Japonský miliardár Jusaku Maezava si hľadá "životnú partnerku", ktorá ho bude sprevádzať na jeho ceste okolo Mesiaca so spoločnosťou SpaceX. Píše o tom britská stanica BBC.



Módny magnát Maezava je prvým civilistom, ktorý obletí Mesiac. Misia je naplánovaná na rok 2023. Ľudská posádka sa k Mesiacu vydá po prvýkrát od roku 1972.



V inzeráte zverejnenom online Maezava tvrdí, že chce túto skúsenosť zdieľať s "mimoriadnou" ženou.



Podnikateľ sa nedávno rozišiel s herečkou Ajame Gorikiovou. Inzerát zverejnil na svojej internetovej stránke.



"Chcem si nájsť životnú partnerku. S touto partnerkou chcem našu lásku vykričať do sveta z vesmíru," píše japonský podnikateľ v inzeráte.



Inzerát obsahuje zoznam podmienok a plán tri mesiace trvajúceho výberového procesu. Maezava chce, aby jeho nová partnerka bola slobodná, staršia ako 20 rokov, bola vždy pozitívna a mala záujem o cestu do vesmíru.



Posledný termín pre podávanie prihlášok je 17. januára. Konečné rozhodnutie padne koncom marca.



Jusaku Maezava je zakladateľom internetového obchodu s oblečením Zozo Inc, na ktorom podľa dostupných informácií zarobil približne tri miliardy dolárov. Stane sa prvým človekom, ktorý so spoločnosťou SpaceX obletí Mesiac. Koľko za cestu zaplatil, nie je známe. Podľa zakladateľa SpaceX Elona Muska išlo o "veľa peňazí".