Japonský minister pôdohospodárstva podal demisiu pre svoj výrok o ryži

Tokio 21. mája (TASR) - Japonský minister poľnohospodárstva Taku Etó v stredu podal demisiu v reakcii na svoj výrok, že si nikdy nekupuje ryžu, pretože ju dostáva zadarmo. Vyjadrením vyvolal hnev verejnosti v krajine, ktorá zápasí s prudkým nárastom cien potravín. Vo funkcii ho nahradí bývalý minister životného prostredia Šindžiro Koizumi. TASR o tom informuje podľa britského denníka The Guardian.



Ministrove slová, že od svojich priaznivcov dostáva toľko ryže, že ju nemusí kupovať, zazneli na víkendovom politickom večierku. Médiá výrok zverejnili v čase, keď ceny tejto obilniny v Japonsku prudko stúpajú.



Na Eta sa preto zniesla vlna kritiky zo strany voličov, ktorí sú už aj tak rozhnevaní kvôli historicky vysokým cenám základných potravín v dôsledku slabej úrody a zvýšeného dopytu po rozmachu cestovného ruchu.



„Urobil som mimoriadne nevhodnú poznámku v čase, keď občania trpia nárastom cien ryže,“ povedal Etó novinárom po tom, ako podal demisiu v kancelárii predsedu vlády.



Z údajov ministerstva poľnohospodárstva vyplýva, že celkové množstvo ryže zabezpečené hlavnými distribútormi v krajine sa ku koncu januára znížilo o 230.000 ton oproti predchádzajúcemu roku, a to aj napriek zvýšeniu úrody tejto obilniny. Vláda v Tokiu - v snahe znížiť jej cenu - od marca uvoľňuje ryžu zo svojich núdzových zásob.



Premiér Šigeru Išiba pôvodne tvrdil, že Eta pre jeho výroky neodvolá, no svoj postoj neskôr pod rastúcim tlakom opozície zmenil. Prešľap ministra pôdohospodárstva a demisia by podľa agentúry AP mohli znamenať ďalší neúspech pre Išibovu menšinovú vládu, ktorej podpora u verejnosti klesá.