Japonský minister: Raketový test KĽDR ukazuje potenciál zasiahnuť USA

Soul 18. novembra (TASR) - Japonský minister obrany Jasukazu Hamada v piatok povedal, že najnovší test pravdepodobne medzikontinentálnej balistickej rakety zo strany KĽDR dokazuje, že Pchjongjang je potenciálne schopný zasiahnuť celé kontinentálne územie USA. Informuje o tom agentúra AP.



Hamada novinárom povedal, že domnelá medzikontinentálna balistická raketa (ICBM) odpálená zo západu KĽDR preletela asi 1000 kilometrov a dostala sa až do výšky 6000 kilometrov.



Japonský minister dodal, že v závislosti od hmotnosti jadrovej hlavice, ktorú môže táto raketa niesť, by jej dolet mohol presiahnuť 15.000 kilometrov. V takom prípade by podľa jeho slov mohla mať raketa dosah na celé kontinentálne územie Spojených štátov.



Severná Kórea opálila v piatok zrejme medzikontinentálnu balistickú raketu. Informovala o tom juhokórejská armáda a následne odpal potvrdilo aj Japonsko. Zbor náčelníkov štábov (JCS) juhokórejskej armády uviedol, že raketu spozoroval okolo 10.15 h miestneho času, pričom bola odpálená zo štvrte Sunan v severokórejskej metropole Pchojongjang smerom k Japonskému moru.



Japonský premiér Fumio Kišida uviedol, že raketa podľa všetkého dopadla do výsostných japonských vôd - západne od ostrova Hokkaido a odpal označil za "absolútne neakceptovateľný".



Test "rakety dlhého doletu" medzičasom dôrazne odsúdili aj USA.



Severná Kórea pritom len vo štvrtok vypálila smerom do Japonského mora balistickú raketu krátkeho doletu. Pchjongjang tesne predtým varoval, že bude podnikať "tvrdšie" vojenské akcie, ak USA posilnia svoje vojenské kapacity v oblasti, ako avizovali.