Japonský minister sa z Poľska vráti aj s 20 ukrajinskými utečencami

Varšava 4. apríla (TASR) - Japonský minister zahraničných vecí Jošimasa Hajaši, ktorý je na návšteve Poľska, v pondelok povedal, že spolu s ním pocestuje naspäť do Japonska aj 20 ukrajinských utečencov. Informovala o tom spravodajská stanica Sky News.



Tento krok je podľa ministrových slov súčasťou japonských opatrení zameraných na poskytovanie humanitárnej pomoci Ukrajincom. S Hajašim do Japonska poletia vládnym špeciálom ukrajinskí utečenci, ktorí prejavili záujem odcestovať do tejto východoázijskej krajiny. Po príchode do Japonska im tamojšie úrady poskytnú ďalšiu podporu.



Hajaši sa v pondelok vo Varšave stretol s poľským ministrom zahraničných vecí Zbigniewom Rauom. Obaja odsúdili ruskú inváziu na Ukrajinu, pričom správanie Moskvy označila za "závažné porušenie medzinárodného práva", informuje agentúra PAP.



"Je nám ľúto, že Rusko si namiesto dialógu a diplomacie zvolilo cestu agresie a vojny," povedal Rau na tlačovej konferencii po stretnutí s Hajašim. "Obaja chceme Ukrajinu v tomto ťažkom čase podporiť," dodal.



Hajaši označil masakre civilistov, ku ktorým došlo v ukrajinskom meste Buča a na ďalších miestach v okolí Kyjeva, za "porušenie medzinárodného humanitárneho práva". Povedal pritom, že tieto správy o "extrémne brutálnom násilí voči civilistom" ho zdesili. "Sme presvedčení, že ruský útok je závažným porušením medzinárodného práva a pokusom o jednostrannú zmenu statu quo prostredníctvom použitia sily," uviedol šéf japonskej diplomacie.



Uviedol tiež, že Japonsko sa nemôže tváriť, akoby sa ho "celá situácia netýkala". Dodal, že jeho krajina chce s Poľskom, ktoré označil za strategického partnera, spolupracovať na zaistení "slobodného a otvoreného" poriadku vo svete, pričom sankcie voči Rusku označil za súčasť takýchto snáh.



Hajaši sa neskôr v pondelok stretol aj poľským premiérom Mateuszom Morawieckym. Predseda poľskej vlády po stretnutí uviedol, že obe krajiny budú pokračovať v spolupráci zameranej na pomoc vojnovým utečencom. Dodal, že Japonsko podporí Poľsko a ďalšie krajiny pomáhajúce Ukrajine aj finančnou čiastkou vo výške 100 miliónov dolárov (91,1 milióna eur).