Japonský minister vládnym lietadlom priviezol Ukrajincov z Poľska

Tokio 5. apríla (TASR) - Dvadsať Ukrajincov pricestovalo v utorok do Tokia japonským vládnym lietadlom spolu s ministrom zahraničných vecí Jošimasom Hajašim. Stalo sa tak po jeho návšteve Poľska, keďže Japonsko opatrne víta tých, ktorí utekajú pred vojnou, ktorú v ich vlasti rozpútalo Rusko. TASR správu prevzala od tlačovej agentúry AFP.



Japonsko zvyčajne prijme len niekoľko desiatok utečencov ročne z tisícok žiadateľov, a hoci Ukrajincom otvorilo svoje dvere, označuje ich skôr za "evakuované osoby". Šéf japonskej diplomacie bol v Poľsku na niekoľkodňovej návšteve s cieľom ponúknuť Kyjevu podporu v boji proti ruským okupantom.



"Dozvedeli sme sa, že je tam niekoľko ľudí, ktorí si úprimne želali evakuovať sa do Japonska, ale mali problém zabezpečiť si cestovné prostriedky na vlastnú päsť. Z humanitárneho hľadiska bolo 20 z týchto ľudí pozvaných na let vládnym lietadlom," povedal novinárom hlavný hovorca japonskej vlády.



Japonsko okrem nich prijalo dosiaľ 404 ďalších Ukrajincov po tom, ako japonský premiér Fumio Kišida v marci ohlásil plán na prichýlenie tých, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine.



Tokio ich však neoznačuje za "utečencov", čo by ich oprávňovalo zostať v krajine najmenej päť rokov pred podaním žiadosti o trvalejšie povolenie na pobyt. Namiesto toho títo "evakuanti" dostávajú 90-dňové víza, ktoré sa dajú zmeniť na ročné víza s povolením pracovať, vysvetľuje AFP.



Japonsko sa pridalo k západným krajinám, ktoré v súvislosti s inváziou uvalili na Moskvu tvrdé sankcie. Tokio v utorok oznámilo ďalšiu humanitárnu pomoc pre Kyjev vo výške 100 miliónov dolárov. Rovnakú sumu Japonsko vyčlenilo na pomoc Ukrajine a krajinám, ktoré s ňou susedia, už v marci.