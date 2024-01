Japonský modul SLIM je pripravený pristáť na Mesiaci

Tokio 18. januára (TASR) - Japonský vesmírny modul SLIM je pripravený na plánované piatkové pristátie na Mesiaci. V prípade úspechu sa Japonsko stane piatou krajinou, ktorá uskutoční pristátie na Mesiaci: po bývalom Sovietskom zväze, Spojených štátoch, Číne a Indii. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AFP.



Pristátie modulu SLIM (Smart Lander for Investigating Moon), ktorý vyvinula Japonská agentúra pre výskum vesmíru (JAXA), je naplánované na piatok 16.20 h SEČ.



Tento modul je navrhnutý na pristávanie s maximálnou presnosťou. V porovnaní s inými modulmi, ktoré na Mesiaci pristáli aj niekoľko kilometrov od plánovaného miesta, by odchýlka v prípade SLIM-u nemala prevýšiť 100 metrov.



Modul by mal konkrétne pristáť v lunárnom kráteri, kde bude mať podľa vedcov prístup k vnútornej vrstve Mesiaca.



"Horniny, ktoré sa tam nachádzajú, sú kľúčové pri skúmaní pôvodu Mesiaca a Zeme," povedal pre AFP docent z tokijskej univerzity Tomokacu Morota, ktorý sa špecializuje na výskum Mesiaca a planét.



Misia má tiež ambíciu potvrdiť údajnú prítomnosť vody na Mesiaci, ktorá by sa podľa vedcov mohla v budúcnosti stať kľúčom k vybudovaniu základní. Povrch Mesiaca síce pripomína púšť, ale na póloch, kde je terén členitý a preniká tam málo slnečného svetla, sú aj oblasti, kde by sa podľa nich voda mohla nachádzať.



JAXA už uskutočnila pristátie na asteroide, no na Mesiaci je to väčšia výzva najmä pre silnejšiu úroveň gravitácie. Dve predchádzajúce japonské lunárne misie neboli úspešné.



Predvlani to bola sonda Omotenaši v rámci americkej misie Artemis 1. Vlani v apríli neuspel ani japonský startup ispace. Jeho sondu Hakuto-R vyniesla do vesmíru raketa Falcon 9 americkej spoločnosti SpaceX z floridského Mysu Canaveral. Po "tvrdom pristátí" však sonda prestala komunikovať.



Pokiaľ pristátie modulu SLIM prebehne podľa plánu, zhromaždené údaje budú neskôr použité v rámci americkej misie Artemis 3. V rámci nej chce NASA opäť po viac než 50 rokoch vyslať ľudí na Mesiac. Túto misiu nedávno odložili na september 2026.