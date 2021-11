Japonský parlament za premiéra znovu zvolil Fumia Kišidu

Tokio 10. novembra (TASR) - Za japonského premiéra v stredu na mimoriadnom zasadnutí oboch komôr parlamentu podľa očakávaní opätovne zvolili Fumia Kišidu, ktorého vládnuca Liberálnodemokratická strana (LDP) si v októbrových predčasných voľbách zaistila pohodlnú parlamentnú väčšinu. Informovala o tom agentúra AP.



Kišidova doterajšia vláda pred hlasovaním formálne odstúpila, ako si to vyžaduje japonská ústava.



Zloženie svojej novej vlády, v ktorej sa zmení len jeden z ministrov, by mal 64-ročný Kišida oznámiť v priebehu stredy, spoločne s hlavnými prioritami svojho kabinetu, medzi ktoré by malo patriť zefektívnenie boja proti koronavírusovej pandémii, oživenie ekonomiky a posilnenie obranyschopnosti krajiny.



Bývalý minister zahraničných vecí Kišida je vo funkcií len niečo vyše mesiaca - predsedom LDP a zároveň premiérom sa stal 4. októbra, keď na oboch postoch nahradil neobľúbeného Jošihideho Sugu.



Konzervatívna LDP je pri moci takmer bez prerušenia od 50. Rokov. Vo voľbách konaných 31. októbra získala v 465-člennej dolnej komore parlamentu 261 kresiel, jej menší koaličný partner Komeito ďalších 32.



Vládnuca koalícia má v dolnej komore po voľbách o 20 kresiel menej, čo jej ale stačí na kontrolu parlamentných výborov a pohodlné presadzovanie návrhov zákonov.



Jediná zmena v Kišidovom kabinete bude na ministerstve zahraničných vecí, ktoré namiesto Tošimicua Motegiho povedie exminister školstva Jošimasa Hajaši.