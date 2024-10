Japonský parlament zvolil za nového premiéra Šigera Išibu

Tokio 1. októbra (TASR) - Novým premiérom Japonska bude Šigeru Išiba. Lídra Liberálnodemokratickej strany (LDP) a bývalého ministra obrany v utorok ráno do tejto funkcie zvolila Snemovňa reprezentantov japonského parlamentu. TASR informuje podľa agentúry AP a denníka Japan Times.



LDP je v súčasnosti najsilnejšou stranou v dolnej komore japonského parlamentu. Nominuje preto premiéra, ktorým je tradične predseda najsilnejšej strany.



Išiba sa stal lídrom LPD v piatok po tom, čo doterajší premiér a líder strany Fumio Kišida v auguste ohlásil, že sa o ďalší mandát na čele strany uchádzať nebude. Kišidovu vládu poznačila séria korupčných škandálov a klesala jej podpora.



Neskôr v utorok Išiba predstaví aj zloženie svojej vlády. Denník Japan Times píše, že si pravdepodobne vyberie ľudí nepoznačených korupčnými škandálmi v strane.



Očakáva sa, že za ministra zahraničných vecí vymenuje bývalého ministra obrany a svojho dlhoročného spolupracovníka Takešiho Iwaju. Šéfom rezortu obrany by sa mal stať Gen Nakatani, ktorý tento post zastával v rokoch 2014 až 2016 vo vláde Šinzóa Abeho. Hlavným tajomníkom a hovorcom vlády pravdepodobne zostane Jošimasa Hajaši. Rezort financií pripadne Kacunobuovi Katóovi, ktorý niekoľkokrát pôsobil ako minister zdravotníctva, práce a sociálnych vecí a bol Išibovýmu protikandidátom na predsedu strany.



V pondelok Išiba vyhlásil, že po zvolení za predsedu vlády zvolá predčasné parlamentné voľby. Tie by sa mali uskutočniť už 27. októbra. "Myslím si, že je dôležité, aby novú vládu čo najskôr posúdila verejnosť," uviedol Išiba. Riadny termín volieb je stanovený na júl 2025.