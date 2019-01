Japonský premiér Abe: Mayovej dohoda o brexite má moju úplnú podporu

Abeho podpora môže Mayovej pomôcť, keď sa bude snažiť presvedčiť britských zákonodarcov, aby v rozhodujúcom hlasovaní na budúci utorok 15. januára odsúhlasili jej dohodu o vystúpení Británie z EÚ.

Abe na návšteve Londýna pochválil Mayovej "silnú vôľu a tvrdú prácu" pri presadzovaní dohody v britskom parlamente, kde čelí dôraznému odporu.



Premiér dodal, že Japonsko chce medzi oboma krajinami "silné partnerstvo" v obchode a investíciách.



"Japonsko je pevne odhodlané ďalej rozvíjať toto silné partnerstvo so Spojeným kráľovstvom, viac investovať vo vašej krajine a tešiť sa spolu so Spojeným kráľovstvom z ďalšieho ekonomického rastu," vyhlásil Abe na spoločnej tlačovej konferencii po rozhovoroch s Mayovou v Londýne.



"Práve preto naozaj dúfame, že Británia sa vyhne brexitu bez dohody, a to je vlastne želanie celého sveta," dodal podľa tlačovej agentúry DPA.



Abeho podpora môže Mayovej pomôcť, keď sa bude snažiť presvedčiť britských zákonodarcov, aby v rozhodujúcom hlasovaní na budúci utorok 15. januára odsúhlasili jej dohodu o vystúpení Británie z EÚ.



Mayová po boku Abeho znovu vyzvala zákonodarcov, aby podporili túto dohodu v parlamente, kde sa proti nej stavia väčšina opozičných zákonodarcov a tiež niektorí zákonodarcovia z jej Konzervatívnej strany orientovaní na EÚ alebo na brexit.



"Jedinou cestou, ako sa vyhnúť odchodu bez dohody je súhlasiť s dohodou,... ktorú EÚ jasne pokladá za jedinú," povedala Mayová.



Premiérka prisľúbila, že po vystúpení Británie z EÚ zabezpečí dohody o voľnom obchode s hlavnými ekonomikami mimo Únie, ako sú Japonsko, Spojené štáty, Čína a India.



Ešte pred štvrtkovými rozhovormi s Abem Mayová vyhlásila, že Británia a Japonsko sú "prirodzenými partnermi", ktorí stoja pred podobnými výzvami a príležitosťami.



Povedala, že Británia chce po odchode z EÚ 29. marca "vytvoriť nové, dynamické partnerstvo" s Japonskom, pričom to očakáva aj od zvyšku sveta.