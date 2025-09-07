< sekcia Zahraničie
Japonský premiér Išiba oznámil svoju rezignáciu
Rezignácia prichádza len deň pred tým, ako mala LDP rozhodovať o prípadných predčasných voľbách nového predsedu, čo by v podstate znamenalo vyslovenie nedôvery Išibovi.
Autor TASR
Tokio 7. septembra (TASR) - Japonský premiér Šigeru Išiba v nedeľu oznámil svoju rezignáciu po necelom roku vo funkcii. Na odstúpenie ho vyzývali viacerí členovia jeho vládnucej Liberálnodemokratickej strany (LPD), informuje TASR podľa správ svetových agentúr.
Išibu do funkcie zvolila Snemovňa reprezentantov japonského parlamentu v októbri minulého roka. LDP bola vtedy najsilnejšou stranou v dolnej komore japonského parlamentu. Nominovala preto premiéra, ktorým je tradične predseda najsilnejšej strany.
Správy o jeho možnej rezignácii sa objavovali už viackrát, no doteraz ich dôrazne odmietal. V nedeľu pri oznámení ubezpečil, že bude vykonávať svoje povinnosti dovtedy, kým nebude zvolený nový predseda strany.
Rezignácia prichádza len deň pred tým, ako mala LDP rozhodovať o prípadných predčasných voľbách nového predsedu, čo by v podstate znamenalo vyslovenie nedôvery Išibovi. Ten však vo svojom prejave zdôraznil, že proces výberu svojho nástupcu už odštartuje a pondelkové rozhodnutie tak nie je potrebné.
Ak by vo funkcii zostal, čelil by podľa agentúry AP vážnym ťažkostiam pri riadení rozdelenej strany a menšinovej vlády. Od svojho nástupu k moci totiž sledoval, ako jeho koalícia stratila väčšinu v oboch komorách parlamentu pre rastúcu nespokojnosť voličov so zvyšujúcimi sa životnými nákladmi, pripomína Reuters.
Liberálnodemokratickej strane a koaličnému partnerovi Komeito chýbali pritom v júlovom hlasovaní tri kreslá na udržanie väčšiny v 248-člennej hornej komore. Išlo tak o druhú volebnú porážku v krátkom čase — väčšinu v dolnej komore vláda stratila už v októbri. Tento vývoj podľa agentúry AP výrazne oslabil pozíciu premiéra aj stabilitu japonskej politickej scény.
AFP informovala, že minister poľnohospodárstva a bývalý premiér sa v sobotu stretli s Išibom, aby ho vyzvali na dobrovoľné odstúpenie z postu.
