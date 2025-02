Japonský premiér Išiba sa plánuje stretnúť s Trumpom

Tokio 4. februára (TASR) - Japonský premiér Šigeru Išiba sa počas tohtotýždňovej návštevy Spojených štátov stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, oznámil v utorok hovorca vlády. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Dúfame, že prostredníctvom tejto návštevy sa nám podarí vybudovať silný vzťah dôvery s novou americkou administratívou a posunúť spojenectvo medzi USA a Japonskom na novú úroveň," doplnil hovorca japonského úradu vlády. Išiba by mal USA navštíviť od 6. do 8. februára.



Denník Nikkei uviedol, že japonský premiér chce s Trumpom diskutovať o zvýšení dovozu bridlicového plynu z USA, čo je v súlade s prezidentovým sľubom.



Išiba krátko telefonoval s Trumpom v novembri po jeho víťazstve v prezidentských voľbách a údajne sa neúspešne snažil stretnúť sa s ním pred jeho januárovou inauguráciou. Teraz by malo ísť o ich prvé osobné stretnutie.



Nový americký minister obrany Pete Hegseth a jeho japonský rezortný kolega Gen Nakatani sa v piatok v telefonickom rozhovore zhodli na pokračovaní úsilia s cieľom posilniť spojenectvo oboch krajín.



Japonsko a Spojené štáty sú kľúčoví spojenci a vzájomní poprední investori, píše AFP. V Japonsku, predovšetkým na Okinave východne od Taiwanu, sa nachádza 54.000 príslušníkov amerického vojenského personálu.



Analytici však upozornili, že prístup staronového amerického prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorého je "Amerika na prvom mieste", môže obmedziť americké financovanie bezpečnosti v regióne.