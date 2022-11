Japonský premiér Kišida navštívi Kambodžu, Indonéziu a Thajsko

Tokio 9. novembra (TASR) - Japonský premiér Fumio Kišida plánuje navštíviť tri krajiny v juhovýchodnej Ázii. TASR správu prevzala z denníka Mainiči šimbun.



Kišida sa počas svojej cesty, ktorá sa začne v piatok, zúčastní na stretnutiach súvisiacich so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v Kambodži.



Predseda japonskej vlády sa ďalej zúčastní na summite skupiny najväčších ekonomík sveta G20 v Indonézii a na zasadnutí fóra Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v Thajsku.



Na okraj týchto podujatí má Kišida v úmysle uskutočniť bilaterálne rozhovory s lídrami z Ázie, Európy a USA, pričom chce prediskutovať globálne otázky, ako je ruská agresia na Ukrajine či potravinová a energetická bezpečnosť.



Na pozadí narastajúceho napätia v súvislosti so Severnou Kóreou má Kišida naplánované aj trojstranné stretnutie s americkým prezidentom Joeom Bidenom a juhokórejským prezidentom Jun Sok-jolom, uviedli japonské vládne zdroje.



Očakáva sa, že Kišida by mohol viesť bilaterálne rozhovory aj s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, ktorý v októbri začal svoje bezprecedentné tretie päťročné funkčné obdobie ako generálny tajomník vládnucej Komunistickej strany Číny.