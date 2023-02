Japonský premiér Kišida podstúpil operáciu prínosných dutín

Tokio 11. februára (TASR) - Japonský premiér Fumio Kišida podstúpil v sobotu v nemocnici v Tokiu operáciu dutín na vyliečenie chronického zápalu prínosných dutín, v dôsledku ktorého mal dlhodobo upchatý nos. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



"Operácia prebehla hladko a už som sa vrátil do svojej oficiálnej rezidencie. Ďakujem všetkým za záujem a povzbudenie. V Japonsku a mimo neho sa hromadia problémy. Uistím sa, že som vo výbornej kondícii, aby som tieto problémy zvládol," uviedol Kišida na sociálnej sieti Twitter. Zároveň poďakoval doktorom.



Kišida v piatok novinárom povedal, že mu diagnostikovali chronickú sinusitídu s polypmi. Dlho sa liečil pomocou liekov, no nakoniec sa rozhodol, že podstúpi operáciu.



Jeho zreteľne upchatý nos počas toho, ako rečnil na stretnutiach, v parlamente alebo na tlačových konferenciách si všimli mnohé médiá. Niektoré dokonca špekulovali, že išlo o dôsledok ochorenia COVID-19, ktorým sa nakazil vlani v lete.



Očakáva sa, že Kišida sa vráti do práce už v pondelok, aj keď bude musieť ešte niekoľkokrát navštíviť nemocnicu pre pooperačné kontroly a liečbu, uviedol generálny tajomník japonskej vlády Hirokazu Matsuno.



Kišida bol počas operácie údajne v celkovej anestézii a počas tohto obdobia ho dočasne zastupoval práve Matsuno, píše AP.



Kišidova popularita v Japonsku v poslednom čase klesá pre to, ako zvládol kauzu týkajúcu sa vzťahov členov jeho vládnucej strany s kontroverznou Cirkvou zjednotenia, pre odstúpenie niekoľkých japonských ministrov a vládnych radcov po škandále s politickým financovaním alebo pre výroky členov jeho vlády, ktoré boli mierené proti sexuálnym menšinám, pripomína AP.