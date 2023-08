Japonský premiér zjedol „bezpečnú a lahodnú“ rybu z oblasti Fukušimy

Tokio 31. augusta (TASR) - Japonský premiér Fumio Kišida zjedol v stredu "bezpečnú a lahodnú" rybu z oblasti Fukušimy, len niekoľko dní po tom, čo začali z poškodenej jadrovej elektrárne vypúšťať odpadovú vodu do Tichého oceánu. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Videozáznam premiéra Kišidu, ako je rybu z prefektúry Fukušima, zverejnil na sociálnych sieťach jeho úrad. Čína zakázala všetok dovoz rýb a morských plodov zo susedného Japonska ako reakciu na vypúšťanie upravenej odpadovej vody, ktoré sa začalo 24. augusta.



"Je to veľmi dobré," povedal Kišida, keď prežúval kúsok ryby. A vyzval divákov, aby aj oni ochutnali "bezpečné a lahodné" japonské ryby a podporili tým severovýchodnú prefektúru Fukušima.



Video podfarbené veselou hudbou ukazuje konzervatívneho lídra s troma ďalšími ministrami, ako si v jeho úrade dávajú sašimi, varenú bravčovinu, ovocie, ryžu a zeleninu z oblasti Fukušimy.



Zámerom bolo podporiť produkty z oblasti, ktorú pred 12 rokmi zničilo zemetrasenie a prívalová vlna cunami, ktoré zapríčinili jednu z najhorších jadrových katastrof na svete.



Už pred vypúšťaním odpadovej vody z poškodenej elektrárne Fukušima sa rybársky priemysel v Japonsku obával, ako to ovplyvní dobrú povesť japonských morských rýb.



Vypúšťanie zriedenej a upravenej odpadovej vody bude podľa predpokladov trvať desaťročia. Zároveň to dovolí technikom začať odstraňovať vysoko nebezpečné rádioaktívne palivo z troch poškodených reaktorov elektrárne. Šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi v stredu zopakoval, že vypúšťaná voda je bezpečná.



Na japonské školy a konzuláty v Číne hádzali protestujúci tehly a vajcia. Tokio odporučilo svojim občanom, ktorí sa tam nachádzajú, aby sa ukazovali na verejnosti čo najmenej. Podniky v Japonsku zaplavili aj obťažujúce telefonáty z čínskych telefónnych čísiel.



Kišida má vo štvrtok navštíviť hlavný rybí trh v Tokiu s názvom Tojosu, aby ochutnal ďalšie ryby z Fukušimy.



Veľvyslanec USA v Japonsku Rahm Emanuel chce tiež podporiť krajinu svojho pôsobenie a preto vo štvrtok navštívi oblasť Fukušimy a zje ryby ulovené v oceáne v tejto lokalite.