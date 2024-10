Japonský premiér: Medzinárodné spoločenstvo je čoraz rozdelenejšie

Tokio 4. októbra (TASR) - Japonský premiér Šigeru Išiba v prvom politickom prejave po nástupe do funkcie v piatok varoval, že situácia v "zajtrajšej východnej Ázii" by mohla pripomínať "dnešnú Ukrajinu". Zároveň upozornil na alarmujúco nízku mieru pôrodnosti v krajine, píše TASR na základe správy agentúry AFP.



"V kombinácii so situáciou na Blízkom východe je medzinárodné spoločenstvo čoraz rozdelenejšie a konfrontačnejšie," vyhlásil pred parlamentom. Išiba pôsobil ako minister obrany a ešte v utorok povedal, že bezpečnostné prostredie v Ázii je "najnapätejšie od konca druhej svetovej vojny".



Vzťahy medzi Japonskom a Čínou sa v posledných rokoch zhoršili, keďže Peking posilňuje svoju vojenskú prítomnosť okolo sporných území v regióne a Japonsko posilňuje väzby v oblasti bezpečnosti so Spojenými štátmi a ich spojencami.



Japonsko podobne ako iné rozvinuté krajiny čelí demografickej kríze, keďže jeho obyvateľstvo starne a pôrodnosť zostáva na nízkej úrovni. Podľa Svetovej banky má krajina najstaršie obyvateľstvo na svete hneď po Monaku. Miera pôrodnosti bola minulý rok na úrovni 1,2 dieťaťa. To je výrazne menej ako 2,1 dieťaťa, čo je hodnota potrebná na zachovanie populácie.



Išiba to v piatok označil za "tichý núdzový stav" a dodal, že vláda presadí opatrenia na podporu rodín, ako je napríklad flexibilný pracovný čas.



Nový japonský premiér si kladie za cieľ o 43 percent zvýšiť priemernú minimálnu mzdu na 1500 jenov (9,25 eura) za hodinu. Poslúži na to nový balík stimulov pre nízkopríjmové domácnosti.



Išiba v piatok vyhlásil, že chce, aby poslanci parlamentu prediskutovali riešenie "naliehavého" nedostatku následníkov cisára. Podľa súčasných pravidiel môžu na trón nastúpiť iba muži. "Stabilné následníctvo má veľký význam. Stabilizácia počtu príslušníkov cisárskej rodiny je mimoriadne naliehavá otázka," uviedol japonský premiér.