Japonský premiér navštívi na budúci týždeň Irán

Tokio 6. júna (TASR) - Japonský premiér Šinzó Abe plánuje vycestovať na budúci týždeň do Iránu. Pôjde o prvú návštevu tejto islamskej republiky japonským ministerským predsedom za viac než štyri desaťročia, informovala vo štvrtok agentúra AFP s odvolaním sa na vládne zdroje.



Japonsko dúfa, že bude môcť sprostredkovať komunikáciu medzi Washingtonom a Teheránom. Abe bude rokovať s iránskym najvyšším duchovným vodcom ajatolláhom Alím Chameneím a iránskym prezidentom Hasanom Rúháním. Podľa tlačovej agentúry Kjódó pôjde o prvú návštevu svojho druhu za ostatných 41 rokov.



V čase, keď sa zintenzívňujú vzťahy medzi Iránom a kľúčovým spojencom Japonska Spojenými štátmi, sa Abe ponúkol, že bude sprostredkovateľom dialógu, a to priamym rokovaním s kľúčovými predstaviteľmi Iránu.



Japonsko a Irán si zachovávajú dobré vzťahy, keďže na nerastné suroviny chudobné Japonsko je do veľkej miery závislé od dovozu ropy z Blízkeho východu, hoci iránska ropa tvorila vlani iba 5,3 percenta jeho celkového importu.



Iránski a americkí lídri sa dostávajú do sporov od zvolenia Donalda Trumpa do úradu prezidenta USA v roku 2016. Trump stiahol Spojené štáty z jadrovej dohody podpísanej v roku 2015 medzi Iránom a svetovými mocnosťami, pričom zároveň opätovne uvalil na Teherán ekonomické sankcie.



Vojna slov sa zintenzívnila po tom, ako USA označili iránske revolučné gardy za "teroristickú organizáciu", na čo Teherán reagoval vyhlásením, že USA sú "štátnym sponzorom terorizmu" a označením amerických síl v regióne za "teroristické skupiny".



Obavy z možného vojenského konfliktu vzrástli po tom, ako USA vyslali do oblasti Perzského zálivu lietadlovú loď s útočnou skupinou ďalších plavidiel, ako aj strategické bombardéry a raketové systémy.



Americký prezident Donald Trump v máji na oficiálnej návšteve Tokia vyhlásil, že on sám zostáva rokovaniam s Teheránom otvorený, čo znamená, že Abeho sprostredkovateľskému plánu dá pravdepodobne zelenú.