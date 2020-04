Japonský premiér ponúka rúška zdarma, no odmieta vyhlásiť stav núdze

Tokio 1. apríla (TASR) - Japonský premiér Šinzó Abe čelí tvrdej kritike po tom, čo navrhol rozposlať dve textilné rúška do každej japonskej domácnosti. Verejnosť však od neho očakáva oveľa ráznejšie opatrenia, keďže podľa mnohých sa súčasná situácia ohľadom šírenia nového koronavírusu vymyká jeho kabinetu spod kontroly. Informovala o tom agentúra Reuters.



Abe prišiel s nápadom zadarmo rozposlať domácnostiam rúška len deň po varovaní japonských odborníkov, ktorí tvrdia, že Japonsko je na pokraji zdravotníckej krízy. Nové prípady pozitívne testovaných osôb na ochorenie COVID-19 tam totiž stále pribúdajú, a to najmä v Tokiu.



Líder opozičnej Demokratickej ľudovej strany Juičiro Tamaki tento týždeň vyzval Abeho, aby vyhlásil stav núdze, zatiaľ čo Komora japonských lekárov poukázala na krízu v niektorých regionálnych nemocniciach, ktoré nemajú dostatok lôžok a mnoho lekárov a sestier sa už nakazilo vírusom. Abe však tvrdí, že na vyhlásenie výnimočného stavu, ktorý by úradom poskytol zákonnú možnosť donútiť obyvateľov zostať doma či zavrieť školy, nie je dôvod.



Nie je to však prvýkrát, čo Abe čelí kritike za svoj postup v čase koronavírusovej pandémie. Kritici tvrdia, že jeho počiatočná reakcia na vzniknutú situáciu bola pomalá. Niektorí ho dokonca obviňujú, že hrozbu šíriacej sa pandémie podcenil v nádeji, že Tokio by predsa len mohlo zorganizovať medzičasom odložené Letné olympijské hry. Abe to však poprel.



Aj keď v súvislosti so šírením nového koronavírusu situácia v Japonsku nie je v porovnaní s inými krajinami až taká zlá, počet nových prípadov nákazy stále rastie. Doteraz sa potvrdilo viac než 2600 prípadov a 71 úmrtí.