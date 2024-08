Japonský premiér pre obavy z ďalších otrasov zrušil zahraničnú cestu

Tokio 9. augusta (TASR) - Japonský premiér Fumio Kišida v piatok zrušil svoju plánovanú zahraničnú cestu do Strednej Ázie. Dôvodom je varovanie japonských odborníkov, že krajina by sa mala pripraviť na možnosť rozsiahlych otrasov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Tokio.



Južné pobrežie Japonska vo štvrtok zasiahli dve silné zemetrasenia s magnitúdou 7.1 stupňa, v dôsledku ktorých utrpelo zranenia osem ľudí. Japonská meteorologická agentúra (JMA) v reakcii vydala odporúčanie, aby boli ľudia ostražití, nevyzvala však na ich evakuáciu.



JMA zdôraznila, že varovanie neznamená, že sa blíži silné zemetrasenie - tzv. "megaotrasy" -, ale že pravdepodobnosť je vyššia než zvyčajne, uviedla stanica BBC.



Kišida mal od piatka do pondelka na programe návštevu Kazachstanu, Uzbekistanu a Mongolska, kde sa plánoval zúčastniť na regionálnom summite.



V súvislosti so zrušením zahraničnej cesty uviedol, že ako predseda vlády má najvyššiu zodpovednosť za krízové riadenie. "Rozhodol som sa, že by som mal zostať v Japonsku aspoň týždeň," povedal novinárom s tým, že spoločnosť sa musí cítiť "veľmi znepokojená" situáciou.



Japonskí meteorológovia vydali prvé odporúčanie v rámci nového systému, ktorý bol vypracovaný po silnom zemetrasení s magnitúdou 9.0 v roku 2011. Tieto otrasy vtedy vyvolali vlnu cunami, pri ktorej zahynulo alebo bolo nezvestných približne 18.500 ľudí, a spôsobili katastrofu v jadrovej elektrárni Fukušima.



Japonsko patrí medzi štáty, ktoré ročne zasiahne najviac zemetrasení. Za rok ich v krajine zaznamenajú približne 1500, čo predstavuje zhruba 18 percent všetkých zaznamenaných zemetrasení na svete. Prevažná väčšina z nich je mierna. V Japonsku však aj silnejšie zemetrasenia zvyčajne spôsobujú iba malé škody vďaka používaniu primeraných stavebných postupov a dodržiavaniu prísnych predpisov.