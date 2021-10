V Japonsku rozpustili parlament, koncom októbra sa budú konať voľby

Tokia 14. októbra (TASR) - Nový japonský premiér Fumio Kišida vo štvrtok rozpustil dolnú komoru parlamentu, aby tak umožnil 31. októbra usporiadanie volieb, ktoré podľa neho rozhodnú o budúcnosti Japonska, informovali agentúry AP a Reuters.



Kišida sa stal premiérom len pred desiatimi dňami a v nadchádzajúcich voľbách sa jeho vládnuca Liberálnodemokratická strana (LDP) postaví proti opozícii v súboji o to, kto lepšie dokáže zvládnuť krízu spôsobenú pandémiou koronavírusu.



Podľa posledných prieskumov, ktoré dal vypracovať japonský denník Sankei, si až 48 percent respondentov myslí, že prioritou novej vlády by malo byť zvládnutie pandémie koronavírusu, za tým nasleduje obnova ekonomiky a zamestnanosť.



Kišidova strana uviedla, že plánuje presadiť nové pandemické opatrenia, akými sú napríklad dodávky nových perorálnych antivirotík či financovanie domácej vakcíny. LDP okrem toho propaguje aj svoju víziu o "novom kapitalizme", ktorého súčasťou je ekonomický rast a prerozdelenie bohatstva, píše Reuters.



"Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme sa popasovali s koronavírusom," uviedol Kišida, ktorý chce od decembra spustiť podávanie tretej dávky vakcíny proti koronavírusu.



"Opozičné strany nedokážu dosiahnuť dohodu ani pri japonsko-americkej bezpečnostnej aliancii... nemôžme ich nechať riadiť túto krajinu," povedal Kišida novinárom v snahe vykresliť svoju stranu ako jedinú, ktorá je schopná ochrániť Japonsko pred regionálnymi bezpečnostnými hrozbami, píše AP.



Najväčšou opozičnou stranou je Ústavno-demokratická strana (CDP), ktorá naopak vyzdvihuje sociálne problémy — vyjadruje napríklad podporu manželstvám osôb rovnakého pohlavia a chce tiež povoliť manželom, aby mohli mať odlišné priezviská. LDP je však konzervatívnou stranou a Kišida sa v minulosti vyjadril, že nie je priklonený manželstvám osôb rovnakého pohlavia.



Voľby do dolnej komory japonského parlamentu sa naposledy konali v roku 2017. LDP spolu so svojou koaličnou stranou Kómeitó vtedy získala v parlamente 310 kresiel, čo prestavuje viac ako dve tretiny poslancov.



Podľa agentúry Reuters sa predvolebná agitácia v mnohých japonských okresoch už začala, aj keď predvolebná kampaň by sa oficiálne mala spustiť až 19. októbra.