Japonský premiér sa chystá vytvoriť menšinovú vládu

Tokio 11. novembra (TASR) - Japonský premiér Šigeru Išiba v pondelok čelí hlasovaniu v parlamente, ktoré by ho malo udržať vo funkcii. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.



Šesťdesiatsedemročný Išiba sa ujal funkcie začiatkom októbra a vyhlásil predčasné voľby, v ktorých dúfal, že posilnia jeho mandát lídra vládnucej Liberálno-demokratickej strany (LDP).



Namiesto toho voliči, nespokojní s infláciou a škandálom s finančnými prostriedkami, ktoré pomohli "potopiť" jeho predchodcu Fumia Kišidu, priniesli strane najhorší výsledok od roku 2009, čo by mohlo spôsobiť politickú patovú situáciu v parlamente.



Hoci konzervatívna LDP a jej mladšia koaličná strana stratili v predčasných voľbách väčšinu, zostávajú najväčším blokom v silnej dolnej komore parlamentu.



Keďže japonské opozičné strany sú v mnohých kľúčových otázkach hlboko rozdelené, očakáva sa, že Išiba bude od pondelka viesť menšinovú vládu, keď sa zákonodarcovia zídu na mimoriadnom štvordňovom zasadnutí, aby vymenovali premiéra.



Na diplomatickom fronte by mohlo bývalému ministrovi obrany Išibovi skomplikovať situáciu volebné víťazstvo amerického lídra Donalda Trumpa. Medzi riziká patria potenciálne nové obchodné clá a požiadavky na zvýšenie výdavkov na obranu zo strany Tokia, ktoré sa už desaťročia spolieha na vojenskú techniku USA.



Demokratická pokroková strana (DPP) v rozhovoroch s LDP požiadala o zníženie daní a dotácií na energie, ktoré by podľa ekonómov výrazne znížili daňové príjmy vlády.



Okrem týchto chúlostivých rokovaní musí Išiba bojovať aj s nespokojnosťou vo svojej strane, ktorá vo voľbách 27. októbra prišla o desiatky kresiel - vrátane ministrov.



Analytici uviedli, že prípadné nové clá USA na čínsky a japonský tovar môžu podporiť infláciu, zatiaľ čo Trumpova administratíva môže požadovať od Japonska, aby zvýšilo svoje výdavky na obranu, alebo tlačiť japonské firmy, aby rozšírili svoje továrne v USA.