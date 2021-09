Japonský premiér Suga avizoval svoj odchod z funkcie

Tokio 3. septembra (TASR) - Japonský premiér Jošihide Suga v piatok po roku vo funkcii oznámil, že odstúpi zo svojho postu. Stalo sa tak v čase, keď sa jeho popularita medzi voličmi dostala na mimoriadne nízku úroveň a keď krajina zažíva dosiaľ najhoršiu vlnu pandémie COVID-19. Informovala o tom agentúra Reuters.



Suga sa rozhodol, že vo vnútrostraníckych voľbách, naplánovaných na koniec septembra, nebude kandidovať na pozíciu predsedu svojej Liberálnodemokratickej strany (LDP). To znamená, že strana si vyberie nového lídra, ktorý sa stane i premiérom, vysvetľuje Reuters.



"Chcem sa zamerať na boj proti koronavírusu, preto som na zasadnutí vedenia LDP oznámil, že som sa rozhodol nekandidovať na (post) lídra strany," povedal Suga novinárom. Dodal, že ak by chcel zvládnuť obe tieto úlohy - prípravu na voľbu šéfa strany i boj proti pandémii -, vyžadovalo by si to obrovské množstvo energie. "Usúdil som, že nedokážem zvládnuť obe a mal by som sa koncentrovať na jednu z nich," zdôvodnil.



Suga nahradil na pozícii predsedu japonskej vlády Šinzóa Abeho, ktorý odstúpil vlani v septembri pre zdravotné problémy. Preferencie Sugu aktuálne poklesli na menej než 30 percent, pričom pri jeho nástupe do funkcie dosahovali 70 percent.



Ohľadom svojho avizovaného odchodu z funkcie poskytne Suga viac informácií na budúcotýždňovej tlačovej konferencii.



Predstavitelia LDP uviedli, že Suga svoje funkčné obdobie dokončí ako predseda strany - to znamená, že na poste zostane dovtedy, kým strana 29. septembra nezvolí jeho nástupcu. Ten sa s najväčšou pravdepodobnosťou stane i premiérom Japonska, keďže LDP má v dolnej komore parlamentu väčšinu kresiel.



O post lídra LDP sa uchádza bývalý minister zahraničných vecí Fumio Kišida, ktorý vo štvrtok kritizoval spôsob, akým Suga reagoval na pandémiu nového koronavírusu.



Parlamentné voľby sa v Japonsku budú konať ešte tento rok - vláda zvažuje termín 17. októbra.