Japonský premiér Suga sa v apríli v USA plánuje stretnúť s Bidenom

Tokio/Washington 12. marca (TASR) - Japonský premiér Jošihide Suga sa plánuje budúci mesiac v Spojených štátoch stretnúť s americkým prezidentom Joeom Bidenom. Šlo by tak o prvé osobné stretnutie prezidenta Bidena so zahraničným lídrom od jeho nástupu do úradu, informoval v piatok generálny tajomník japonského úradu vlády Kacunobu Kató, ktorého citovala agentúra AFP.



"Ak to rôzne okolnosti dovolia, premiér Suga navštívi USA už v prvej polovici apríla," oznámil Kató na tlačovom brífingu. Zároveň upozornil, že predseda japonskej vlády, ako aj ostatní členovia delegácie by sa pred vycestovaním dali zaočkovať proti koronavírusu.



O možnom osobnom stretnutí týchto lídrov už informovali japonské aj americké médiá, zatiaľ ho však oficiálne nepotvrdila ani jedna strana, približuje AFP.



Japonská vláda má záujem o čo najskoršie stretnutie svojho ministerského predsedu so šéfom Bieleho domu aj preto, aby sa utvrdila v pozícii Spojených štátov ako silného spojenca Japonska, a to najmä v kontexte narastajúcej regionálne hrozby zo strany Číny, približuje AFP.



Suga a Biden sa medzitým stretnú v piatok, aj keď len dištančne, keďže budú virtuálne rokovať aj s predstaviteľmi Indie a Austrálie.