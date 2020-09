Japonský premiér Suga vyjadril ochotu stretnúť sa s vodcom KĽDR

Tokio 26. septembra (TASR) - Japonský premiér Jošihide Suga vyjadril ochotu stretnúť sa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom bez podmienok. Suga to povedal v rámci svojho prvého prejavu na virtuálnom 75. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN a potvrdil tak politiku svojho predchodcu v úrade Šinzóa Abeho.



Informoval o tom v sobotu denník The Straits Times s odvolaním sa na tlačovú agentúru Bloomberg.



Japonsko sa bude naďalej usilovať o normalizáciu vzťahov so Severnou Kóreou riešením otázky jej jadrových a raketových zbraní, ako aj únosu japonských občanov v minulosti, zdôraznil Suga. "Nastolenie konštruktívneho vzťahu medzi Japonskom a Severnou Kóreou nebude iba prínosom pre obe strany, ale významne to prispeje aj k regionálnemu mieru a stabilite," dodal.



Suga, ktorého zvolili za nového ministerského predsedu Japonska 16. septembra, v debutovom prejave zdôraznil kontinuitu s politikou Abeho, má však menšie diplomatické skúsenosti než expremiér. Abe počas svojho mandátu tiež verejne ponúkol summit s Kimom, jeho iniciatíva sa však nestretla s výrazným úspechom.



Suga vo štvrtok hovoril s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom, prelomiac deväť mesiacov trvajúce mlčanie medzi Tokiom a Soulom na pozadí napätia týkajúceho sa odkazu koloniálnej nadvlády Japonska nad Kóreou.



Suga povedal Munovi, že bilaterálne vzťahy medzi oboma krajinami sa nachádzajú v zložitom stave, ale problematika by sa nemala zanedbávať a obe krajiny by mali spolupracovať na riešení otázok súvisiacich so Severnou Kóreou.