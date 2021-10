Japonský premiér:Vypúšťanie odpadovej vody z Fukušimy nemožno odkladať

Tokio 18. októbra (TASR) – Plánované vypúšťanie odpadovej vody z poškodenej jadrovej elektrárne Fukušima I nemožno napriek obavám miestnych obyvateľov odkladať, uviedol v nedeľu nový japonský premiér Fumio Kišida. Informovala o tom agentúra AP.



Kišida na prvej návšteve elektrárne od nástupu do funkcie dodal, že jeho vláda sa bude snažiť uistiť obyvateľov okolia o technickej bezpečnosti projektu likvidácie tejto odpadovej vody.



V jadrovej elektrárni Fukušima I na severovýchodnom pobreží Japonska došlo v marci 2011 k vážnej havárii po mohutnom zemetrasení s magnitúdou 9,0 a následných obrovských vlnách cunami.



Krátka návšteva Kišidu v elektrárni bola zameraná na jej pokračujúce vyraďovanie z prevádzky a veľké množstvo upravenej, no stále rádioaktívnej vody v závode.



"Som presvedčený, že otázka tejto vody je kľúčovou otázkou, ktorú nemožno odkladať," povedal premiér novinárom po prehliadke.



Japonská vláda a prevádzkovateľ elektrárne, spoločnosť TEPCO, v apríli oznámili plány na vypustenie odpadovej vody do Tichého oceánu, ktoré by malo prebiehať od jari 2023 niekoľko desaťročí.



Proti tomuto plánu sa ostro postavili rybári, miestni obyvatelia i susedné krajiny vrátane Číny a Južnej Kórey.



Kontaminovaná chladiaca voda uniká z poškodených reaktorov od katastrofy z roku 2011. Vodu odčerpávajú zo suterénu a uskladňujú v približne 1000 nádržiach, ktorých kapacita podľa prevádzkovateľa postačí nanajvýš do konca budúceho roka.



Japonskí predstavitelia uvádzajú, že likvidácia tejto vody je nevyhnutná na vyčistenie elektrárne, pričom jej vypustenie do oceánu je najrealistickejšou možnosťou.



Japonsko požiadalo Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) o podporu s cieľom zabezpečiť, že táto operácia bude spĺňať bezpečnostné normy, vrátane úpravy vody tak, aby úroveň rádioaktivity bola pod zákonnými limitmi.