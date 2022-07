Japonský regulačný úrad povolil vypúšťanie upravenej vody z Fukušimy

Tokio 22. júla (TASR) - Japonský jadrový regulačný orgán v piatok oficiálne schválil plán na vypustenie viac ako milióna ton upravenej vody z odstavenej jadrovej elektrárne Fukušima I do oceánu. Informovala o tom agentúra AFP.



Tento zámer už prijala japonská vláda a schválila Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE). prevádzkovateľ elektrárne, spoločnosť TEPCO, však musí pred realizáciou svojho plánu o ňom presvedčiť miestne komunity.



K jadrovej havárii vo Fukušime I došlo v marci 2011. Predchádzali tomu dve prírodné katastrofy: Severovýchod Japonska najprv zasiahlo silné podmorského zemetrasenie s magnitúdou 9,0, následne sa zdvihla obrovská vlna cunami, ktorá zaplavila vnútrozemie do hĺbky miestami až 15 kilometrov.



Voda vtedy poškodila chladiace systémy, takže zlyhalo chladenie reaktorov a neskôr došlo k viacerým výbuchom vodíka a požiarom. Išlo o najvážnejšiu jadrovú katastrofu od výbuchu v ukrajinskej elektrárni Černobyľ v roku 1986.



Za uplynulých 11 rokov od jadrovej havárie sa vo fukušimskej elektrárni neprestajne hromadila voda. Podľa AFP ide každý deň o 140 kubických metrov kontaminovanej vody - kombináciu podzemnej, morskej a dažďovej vody, ktorá preniká do areálu, a vody používanej na chladenie.



Táto voda sa filtruje, aby sa z nej odstránili rôzne rádionuklidy, a presúva sa do skladovacích nádrží. V nich je už 1,29 milióna ton a očakáva sa, že sa celkom naplnia približne o rok.



Spoločnosť TEPCO tvrdí, že upravená voda spĺňa japonské normy pre úroveň rádionuklidov, avšak s výnimkou jedného prvku - trícia, ktorý je podľa odborníkov pre človeka škodlivý len vo veľkých dávkach.



TEPCO plánuje nahromadenú vodu zriediť, aby sa znížila koncentrácia trícia, a v priebehu niekoľkých desaťročí ju chce vypúšťať do mora podmorským potrubím.



MAAE tvrdí, že to "nespôsobí žiadne škody na životnom prostredí". Miestni rybári sa však obávajú, že ak sa kontaminovaná voda v tejto oblasti vypustí, spotrebitelia sa budú opäť vyhýbať ich produktom.



Kritika zaznela aj od susedných štátov Japonska - Južnej Kórey a Číny -, ako aj od ochranárskych organizácií.