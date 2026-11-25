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Japonský rover bude na Mesiaci hľadať vodu pre raketové palivo
Japonsko v roku 2024 ako piata krajina na svete uskutočnilo kontrolované pristátie sondy na Mesiaci bez jej poškodenia.
Autor TASR
Tokio 25. novembra (TASR) - Japonská vesmírna agentúra JAXA v stredu predstavila testovací model planetárneho vozidla, ktoré má pátrať po vode na južnom póle Mesiaca. Voda by sa v budúcnosti mohla využiť na výrobu raketového paliva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Misia LUPEX (Lunar Polar Exploration) má v roku 2028 dopraviť japonské vozidlo na Mesiac v spolupráci s Indiou, ktorá v roku 2023 uskutočnila úspešné pristátie sondy neďaleko južného pólu Mesiaca. India vyvíja pristávací modul, Japonsko dodá samotné vozidlo. V polárnych oblastiach Mesiaca sú miesta, kam nikdy nedopadá slnečné svetlo. Podľa vedcov je veľmi pravdepodobné, že sa tam blízko povrchu nachádza voda.
Vozidlo má po pristátí vyhľadať možné zdroje vody a pomocou vrtáka z nich odobrať vzorky. Údaje o množstve a kvalite vody majú ukázať, či by mohla prispieť k udržateľnejšiemu prieskumu vesmíru. „Naším konečným cieľom je využiť mesačnú vodu na výrobu raketového paliva,“ uviedol manažér projektu Takeši Hošino. Palivo vyrobené na Mesiaci by podľa neho mohli využiť budúce misie pri návrate na Zem alebo pri lete na Mars.
Vedci podľa Hošina testovali štvornohý model rovera v rôznych podmienkach vrátane stúpania do svahu s použitím jednej nohy, nepretržitého chodu na dvoch nohách a pohybu vo vákuu.
Japonsko v roku 2024 ako piata krajina na svete uskutočnilo kontrolované pristátie sondy na Mesiaci bez jej poškodenia. Minulý mesiac JAXA vyslala sondu k Phobosu, jednému z dvoch mesiacov Marsu. Sonda má z neho odobrať vzorky a ako prvá na svete ich priniesť späť na Zem.
Misia LUPEX (Lunar Polar Exploration) má v roku 2028 dopraviť japonské vozidlo na Mesiac v spolupráci s Indiou, ktorá v roku 2023 uskutočnila úspešné pristátie sondy neďaleko južného pólu Mesiaca. India vyvíja pristávací modul, Japonsko dodá samotné vozidlo. V polárnych oblastiach Mesiaca sú miesta, kam nikdy nedopadá slnečné svetlo. Podľa vedcov je veľmi pravdepodobné, že sa tam blízko povrchu nachádza voda.
Vozidlo má po pristátí vyhľadať možné zdroje vody a pomocou vrtáka z nich odobrať vzorky. Údaje o množstve a kvalite vody majú ukázať, či by mohla prispieť k udržateľnejšiemu prieskumu vesmíru. „Naším konečným cieľom je využiť mesačnú vodu na výrobu raketového paliva,“ uviedol manažér projektu Takeši Hošino. Palivo vyrobené na Mesiaci by podľa neho mohli využiť budúce misie pri návrate na Zem alebo pri lete na Mars.
Vedci podľa Hošina testovali štvornohý model rovera v rôznych podmienkach vrátane stúpania do svahu s použitím jednej nohy, nepretržitého chodu na dvoch nohách a pohybu vo vákuu.
Japonsko v roku 2024 ako piata krajina na svete uskutočnilo kontrolované pristátie sondy na Mesiaci bez jej poškodenia. Minulý mesiac JAXA vyslala sondu k Phobosu, jednému z dvoch mesiacov Marsu. Sonda má z neho odobrať vzorky a ako prvá na svete ich priniesť späť na Zem.